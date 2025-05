Fußball | Meinung Heidenheim und Elversberg in der Relegation: Spektakel für Visionäre Stand: 23.05.2025 11:34 Uhr

Von wegen "El Dorfico": Heidenheim und Elversberg machen die Relegation zu etwas Besonderem – und laufen der Europa League den Rang ab, meint SWR-Sport-Redakteur Patrick Stricker.

Von Patrick Stricker

Frank Schmidt ist ein Visionär. Als seine Mannschaft vom 1. FC Heidenheim Anfang März sportlich am Boden lag, von Hoffnung auf oder gar Glauben an den Bundesliga-Klassenerhalt weit entfernt war, da gelang dem Langzeittrainer ein Coup. Ein Kniff, der sich zunächst nach reiner Rhetorik anfühlte, dann aber seine volle Wucht in puncto Motivation entfaltete.

Schmidt wertet Image der Relegation auf

Die Relegation, sagte der FCH-Coach mitten im strengen Ostalb-Winter, ist was richtig Feines. Kein Nachsitzen, nein, auch keine dramatischen Endspiele gegen den Abstieg – sondern zwei Bonusspiele. Zwei zusätzliche Chancen, die Saison mit nichts weniger als dem großen Ziel zu beenden: dem Klassenerhalt.

Schmidt verpasste der Relegation ein positives Image, er malte das Bild eines Final-Two-Turnieres, die Teilnahme daran gleichermaßen hart erarbeitet und wohlverdient. Ein Mantra, das die Heidenheimer Spieler schnell übernahmen – und für das sie in den Wochen danach kräftig Werbung machten. Seit dem packenden 2:2 im Hinspiel am Donnerstagabend (22.05.2025) gegen die SV Elversberg wissen wir: Ja, Relegation kann in der Tat was richtig Feines sein.

Elversberg legt vor, Heidenheim zieht nach

Das Tolle dabei: Horst Steffen, Trainer des Zweitligisten aus dem Saarland, ist ebenfalls ein Visionär. Wenige Tage vor dem Spiel hatte er den FCH starkgeredet, sah beim Gegner Qualitäten, die andere über weite Strecken der Saison höchstens erahnen konnten. Eine stabile Abwehrkette? Torgefahr bei Standards? Kreativität, Schnelligkeit, Umschaltmomente? Prinzipiell ja, in Heidenheim aber eben nicht an jedem Spieltag. Fakt ist: Horst Steffen hatte Recht. Mit allem, zu jeder Zeit.

Elversberg, gesegnet mit den individuellen Qualitäten von Spaßfußballern wie Fisnik Asllani oder Muhammed Damar, legte vor – und Heidenheim zog nach. 0:2, 2:2, zwei Halbzeiten, zwei Gesichter, Chancen teils im Halbminutentakt, Bälle an der Latte, auf dem Stadiondach, dazu zwei lautstarke Fanlager: Wer auch immer im weiten Fußball-Deutschland sich über "El Dorfico" lustig gemacht hatte, dürfte vom Spektakel der beiden Teams regelrecht überrascht gewesen sein.

Relegation 2025: Zum Glück gibt's ein Rückspiel

Welch ein Glück, dass die Relegation schlauer ist als manch internationaler Wettbewerb und auch noch ein Rückspiel vorsieht. Die Rumpelei zwischen Tottenham und Manchester United im Finale um die Europa League reichte ein Mal, Heidenheim und Elversberg aber dürfen, sollen, müssen sich am Montag (26.05.2025) noch einmal duellieren. Wie's ausgeht? Diese Frage kann allenfalls jemand mit Visionen beantworten.

