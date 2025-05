Fußball | DFB-Pokal Liveblog: Der VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale 2025 Stand: 23.05.2025 11:08 Uhr

Der VfB Stuttgart steht im DFB-Pokalfinale. Alles Wichtige zu den Fans, zum Finale und zu allen Emotionen gibt es in unserem Liveblog zum Spiel des VfB gegen Arminia Bielefeld.

Von SWR

23.5.2025, 11:08 Uhr

Tickets, Trikots und Trophäe - Unser FAQ zum Nachlesen

Der VfB Stuttgart hat es ins DFB-Pokalfinale geschafft. Wie groß ist der Hype um die Tickets? Wann wird es in Berlin ernst? Und wo wird gefeiert? Wenn ihr auf all diese Fragen noch gebündelt Antworten bekommen wollt, dann lege ich Euch unser FAQ ans Herz (neben diesem Blog natürlich).

23.5.2025, 10:47 Uhr

Die Pokal-Historie des VfB Stuttgart

Am Samstag kann der VfB Stuttgart zum vierten Mal in seiner Vereinsgeschichte den DFB-Pokal gewinnen. Der letzte Pokalsieg des VfB ist 28 Jahre her, 1997 setzten sich die Schwaben gegen Energie Cottbus durch. Fun Fact: Cottbus war damals - ebenso wie der diesjährige Finalgegner Bielefeld - ein Drittligist. Das war aber nicht das einzige Mal, dass der VfB Stuttgart im Finale stand. Die Pokalfinal-Historie des VfB könnt Ihr im folgenden Artikel nachlesen.

23.5.2025, 10:30 Uhr

Wir legen los - Der Countdown zum Pokalfinale

Der VfB Stuttgart steht im DFB-Pokalfinale. Nach dem Sieg im Halbfinale gegen RB Leipzig wartet am Samstag (24.05.2025) Drittligist Arminia Bielefeld. Es ist ein Aufeinandertreffen zweier Traditionsklubs, die Vorfreude auf das Finale steigt mit jeder Stunde. Was sind die neuesten Infos zur Mannschaft, wie geht es den Fans in Stuttgart und in Berlin und welche verrückten, bunten und emotionalen Geschichten gibt es rund um das Pokalfinale 2025 – das alles wollen wir Euch über die nächsten drei Tage in unserem Liveblog liefern.

Mein Name ist Sophie Salmen und ich machte heute den ersten Aufschlag mit Nachrichten, Updates und Stories zum DFB-Pokalfinale mit dem VfB Stuttgart in Berlin.

Sendung am Fr., 23.5.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW