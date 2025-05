Fußball | 2. Bundesliga Nach Ulmer Abstieg: Bleibt SSV-Stürmer Semir Telalović? Stand: 19.05.2025 17:36 Uhr

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga plant der SSV Ulm bereits für die 3. Liga. Es wird Veränderungen im Kader geben. Der Topstürmer Semir Telalović könnte den Verein verlassen.

Von Stefan Sander

Mit einem 2:2 verabschiedete sich der SSV Ulm am vergangenen Wochenende zuhause gegen Preußen Münster aus der 2. Bundesliga. An freie Tage ist für Ulms Trainer Robert Lechleiter nach dem Abstieg noch nicht zu denken. "Wir sind jetzt schon in den Planungen. In den Urlaub geht es noch nicht. Wir haben jetzt einiges zu tun", sagte er im Interview mit SWR Sport. Der Fokus sei bereits voll auf die neue Saison gerichtet. "Ich freue mich sehr darauf, die nächste Saison mit der Mannschaft zu arbeiten und bin sehr dankbar, dass ich hier weiterarbeiten darf".

Mit welchem Kader geht der SSV Ulm in die 3. Liga?

Die vergangenen Tage gab es bereits die ersten Gespräche zwischen Trainer und Spielern. Wer geht mit in die 3. Liga, wer nicht? Es wird bereits fleißig spekuliert. Zuletzt wurde unter anderem Stürmer Semir Telalović mit dem 1. FC Nürnberg in Verbindung gebracht. Telalović hatte im Spiel gegen Münster sein 12. Saisontor erzielt. Er war erst vergangenes Jahr von den Blackburn Rovers nach Ulm geholt worden und nach einer gewissen Eingewöhnungszeit zum besten Torschützen der Ulmer Mannschaft gereift. "Ich bin aus England gekommen, da spielt man einen anderen Fußball", sagte Semir Telalović nach dem Spiel gegen Münster.

Nach nur einem Jahr könnte das Kapitel in Ulm für Telalović schon wieder vorbei sein. Laut Geschäftsführer Markus Thiele gibt es für den Stürmer noch keine offiziellen Anfragen. Durch seine vielen Tore hat Telalović aber andere Vereine auf sich aufmerksam gemacht. Telalović selbst will in Ruhe über seine Zukunft entscheiden. "Die Gespräche führe ich in den nächsten Wochen. Ich bin überhaupt nicht in Eile, alles ist offen", sagte Telalović. Kann er sich vorstellen, in die 3. Liga zu gehen? Darauf ging der Topstürmer nur bedingt ein. "Ich habe Vertrag bei Ulm. Ich habe bis 2027 unterschrieben. Deswegen schauen wir mal."

Leihe von Maurice Krattenmacher endet bei SSV Ulm

Neben Telalović könnten auch andere Spieler den SSV Ulm verlassen. Es laufen mehrere Verträge oder Leihen aus. Maurice Krattenmacher ist beispielsweise vom FC Bayern München ausgeliehen. Dass der Rekordmeister die Leihe nach dem Abstieg verlängert, ist eher unwahrscheinlich. Es steht ein Umbruch im Verein an, nicht nur personell, auch von der Infrastruktur her. Der Ulmer Stadionausbau ist auch nach dem Abstieg weiter geplant.

"Letztendlich ist das Thema so, dass es ligaunabhängig ist und dass wir die Planungen auch vorantreiben. Wir haben auch in der Lizenzierung einen Zeitplan bekommen, dass wir in der kommenden Saison die Baumaßnahmen vorantreiben wollen", sagte Geschäftsführer Markus Thiele. Diesen Sommer soll damit aber noch nicht begonnen werden.

