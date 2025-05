Fußball | Bundesliga Hansi Müller: "Der VfB gehört unter die besten vier bis fünf der Bundesliga" Stand: 19.05.2025 14:19 Uhr

Angelo Stiller ist sein Lieblingsspieler, aber Mann der Saison war ein anderer für VfB-Legende Hansi Müller, der als Studiogast bei SWR-Sport die Saison der Stuttgarter und ihre Chancen im Pokalfinale bewertete.

Von Thomas Bareiß

Der VfB Stuttgart hat die aktuelle Spielzeit in der Bundesliga auf dem neunten Platz beendet. Nach der Vize-Meisterschaft und den Jahren des Abstiegskampfes eine Saison also, die man wohl als "entspannt" bezeichnen kann.

Die Saison war soweit "ok"

Wenn einer die Geschichte, den Status und die Bedeutung des VfB Stuttgart kennt und verkörpert, dann ist das Hansi Müller. Und natürlich kennt die VfB-Legende den Stellenwert der Schwaben in der Ahnengalerie der Bundesliga. "In der ewigen Bundesliga-Tabelle ist der VfB Vierter hinter Bayern, Dortmund und Bremen." Und nach der Einschätzung von Hansi Müller in SWR-Sport gehört der VfB "auch genau in die Region unter die besten Vier oder Fünf in der Bundesliga."

Nach der Relegation gegen den Hamburger SV, nach der Vizemeisterschafts-Sause in der vergangenen Saison ist der neunte Platz "absolut ok" für Müller. "Ich bin sogar der Meinung, dass sie besser gespielt haben." Wendepunkt in der Saison war für ihn die turbulente 1:2-Heimniederlage gegen Werder Bremen: "Da wäre mit einem Sieg noch die Champions-League drin gewesen."

Liebling ist Stiller, Woltemade ist bester Mann

Diese Saison gilt es nun, mit dem Pokalsieg zu veredeln. Ganz wichtig für den VfB wäre ein Mitwirken Angelo Stillers. Ob Stiller spielen kann, weiß auch ein Hansi Müller nicht. Aber der Mittelfeld-Lenker ist sein "absoluter Lieblingsspieler": "Er hat einen genialen linken Fuß, er ist das Herz der Mannschaft, und er hat für jede Situation eine Lösung."

Der Spieler der Saison ist bei ihm aber trotzdem Nick Woltemade: "Man muss mal überlegen, was der bei 1,98 Meter Größe für eine Hebelwirkung hat. In höchster Geschwindigkeit den Ball so zu beherrschen und dann für null Ablöse aus Bremen gekommen." Außerdem harmoniere der ballgewandte Lulatsch momentan bestens mit Deniz Undav. "Deshalb war Demirovic gegen Leipzig anfangs auf der Bank, und ich denke, so wird es in Berlin auch sein."

Klassentreffen beim DFB-Pokal-Finale gegen Arminia Bielefeld

Es ist diese immergrüne Pokal-Schmonzette von David gegen Goliath. "Gewinnt der VfB, ist es normal. Verliert er, dann ist es eine ganz große Enttäuschung", so Müller in SWR-Sport. Auch wenn sich die Bielefelder zuvor sensationell gegen Doublegewinner Leverkusen durchgesetzt und insgesamt vier Bundesligisten aus dem Pokal geworfen haben, ist der VfB klarer Favorit: "Ganz wichtig für den VfB wird sein, sich nicht provozieren zu lassen."

Natürlich wird Hansi Müller in Berlin im Stadion sein. So wie auch die Mannschaft, die 1997 den Titel gegen Energie Cottbus holte. "Das ist wie ein Klassentreffen. Ich freu' mich auf Berlin." Eskortiert wird der Markenbotschafter des VfB Stuttgart dabei von Cacau, Timo Hildebrand und Guido Buchwald.

Sendung am So., 18.5.2025 21:45 Uhr, SWR Sport, SWR