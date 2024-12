Mentale Belastung Mit 17 Jahren - Turnerin Jauch beendet Karriere Stand: 19.12.2024 11:55 Uhr

Meolie Jauch macht Schluss: Mit gerade einmal 17 Jahren beendet die Turnerin ihre Karriere. In einem emotionalen Post hat sie Einblicke in die Entscheidung und die mentale Belastung gegeben.

Meolie Jauch ist 17 Jahre jung - und beendet ihre Karriere. Das gab die Turnerin vom MTV Stuttgart in einem emotionalen Post auf Instagram bekannt. "Ich höre auf meine innere Stimme und beende den Spitzensport. Nicht, weil ich nicht mehr kämpfen will, nicht, weil mein Körper nicht mehr kann - sondern, weil es mental nicht mehr geht", schrieb Jauch in ihrem Post. Sie habe diesen Schritt im Austausch mit ihren Eltern beschlossen. "Sie haben mir das volle Vertrauen gegeben, die richtige Entscheidung für mich getroffen."

Rückkehr nach Kreuzbandriss

Jauch hatte sich im vergangenen Jahr im Training einen Kreuzbandriss sowie Anriss des Innenbandes im rechten Knie zugezogen. Sie habe nach der schweren Verletzung entschieden, zurückzukommen: "Genau so wie all die anderen Jahre zuvor. Doch es fühlte sich anders an", schrieb die 17-Jährige. Der Antrieb sei nicht ihr eigener gewesen. "Es war das Gefühl für alle anderen zurückkommen zu müssen."

Die 17 Jahre alte Turnerin war 2023 mit dem Team bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen und holte bei ihrem ersten Weltcup Silber am Stufenbarren. "Doch was auf der Oberfläche wie eine reine Erfolgsgeschichte aussieht, erzählt nicht die ganze Wahrheit", so Jauch. "Die Halle, die so lange mein Zuhause war, ist für mich heute ein Ort, an dem ich mich nicht mehr so wohl fühle."

Was bleibt? Die Liebe zum Turnen

Die Liebe zum Turnen aber werde bleiben, so Jauch. "Ich liebe es, zu turnen. Daran wird sich niemals etwas ändern. Sport wird ein wichtiger Teil meines Lebens bleiben." Der Deutsche Turner-Bund drückte in einer Mitteilung die Hoffnung aus, "dass sie dem Turnen in irgendeiner anderen Form erhalten bleibt". Jauch kündigte an, jetzt "einen neuen, ganz anderen Abschnitt" zu beginnen. Sie freue sich darauf, betonte aber auch: "Es wird nicht einfach sein in den 'normalen Alltag' zu finden."

