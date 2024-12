Fußball | Bundesliga Mainz jubelt und bangt - Burkardt bei Sieg gegen Bayern verletzt ausgewechselt Stand: 14.12.2024 18:56 Uhr

Ein Sieg gegen den FC Bayern ist Anlass für grenzenlose Freude. Trotzdem ist die Stimmung bei Mainz 05 etwas bedrückt. Topscorer Jonny Burkardt muss verletzt ausgewechselt werden.

In der 14. Spielminute hielten alle Mainzer Fans kollektiv den Atem an. Der beste 05er der laufenden Saison, Jonathan Burkardt, verletzte sich bei einer Torchance und musste mit dick bandagiertem Oberschenkel ausgewechselt werden. Seine Teamkollegen zeigten danach eine sehr starke Leistung für den verletzten Kapitän und gewannen gegen den Rekordmeister mit 2:1.

Kurz nach dem Spiel kündigte Mainz-Coach Bo Henriksen für Sonntag (15.12.2024) eine MRT-Untersuchung bei Burkardt an: "Dann wissen wir hoffentlich mehr".

Henriksen: "Ein schönes Gefühl"

Und dennoch wird man aus Mainzer Sicht sagen: Endlich hat es mit einem Sieg gegen die Bayern geklappt. "Die letzten beiden Male waren nicht so schön, aber das war natürlich ein schönes Erlebnis", sagte Henriksen. Die Mannschaft konnte die frühe Verletzung von Burkardt gut kompensieren und die drei Punkte im eigenen Stadion behalten. Gerade der eingewechselte Armindo Sieb hatte großen Anteil am Sieg. "Wir haben eine gute Mannschaft. Sieb kam rein und hat zwei Assists gemacht. Was eine Leistung von ihm", so Henriksen.

Amiri: "Wir waren extrem mutig"

Für Mittelfeldspieler Nadiem Amiri war das mutige Auftreten der Mainzer der Grund für den Sieg gegen den FC Bayern: "Wir haben es brutal wegverteidigt. Das war der einzige Weg, wie wir gegen Bayern spielen konnten. Jeder sagt gerade, dass er platt ist, aber so eine Leistung brauchst du gegen so eine Bayern-Mannschaft, die überragend ist. Hohen Respekt an die Mannschaft."

Vor der Pause: Erst Weihnachtsfeier, dann Frankfurt

Passend zu den jüngsten Ergebnissen konnten die Mainzer auf ihrer Weihnachtsfeier kurz nach dem Bayern-Spiel am Samstagabend (14.12.2024) vier Siege aus den vergangenen fünf Spielen feiern. Nach 14 Spieltagen stehen die 05er zumindest vorläufig auf dem sechsten Tabellenplatz. Vor der Winterpause geht es dann am Samstag (21.12.2024) noch in Frankfurt gegen die Eintracht (15:30 Uhr).

