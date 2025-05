Fußball | Bundesliga Mainz 05 will mit Schlussspurt noch in den Europapokal Stand: 08.05.2025 12:37 Uhr

Selbst nach sieben sieglosen Spielen steht Mainz 05 noch auf Tabellenplatz sieben - und kann es noch in einen europäischen Wettbewerb schaffen.

Von Michael Spindler

Nur noch zwei Spiele sind es bis zum Saisonende. Nur noch sechs Punkte sind zu vergeben - oder man sollte besser sagen: immerhin noch sechs Punkte. Denn rein rechnerisch ist dadurch für den 1. FSV Mainz 05 noch vieles möglich. Aktuell stehen die 05er mit leeren Händen da. Wobei ein einstelliger Tabellenplatz für den Klub ohne Zweifel schon ein Erfolg an sich ist.

Aber, es wäre eben mehr drin und FSV-Mittelfeldspieler Paul Nebel spricht aus, was wohl die gesamte Mannschaft denkt: "Es war eine tolle Saison bis hierhin, jetzt wollen wir sie auch krönen. Dafür müssen wir die letzten beiden Spiele gewinnen. Wenn wir Europa nicht schaffen sollten, können wir trotzdem stolz auf uns sein, aber jetzt wollen wir das Maximale erreichen."

Trendumkehr nötig

Die reinen Zahlen sprechen nicht unbedingt für die Mainzer. Sieben Spiele ohne Sieg sind nicht wegzudiskutieren. Aber diese Negativserie ist kein Grund, an sich selbst zu zweifeln, denn die Leistung hat meistens trotzdem gestimmt.

"Wenn man ein Spiel verliert, dann verliert man auch manchmal den Flow, den man vorher hatte. Aber man hat zuletzt gegen Frankfurt auch viel Positives gesehen. Wir haben uns trotz Rückstand nicht hängen lassen und sind trotzdem sehr dominant aufgetreten und das versuchen wir jetzt auch gegen Bochum", sagt Nebel im Interview mit SWR Sport mit großer Zuversicht.

Mainz hat es nicht mehr selbst in der Hand

Zwei Siege wären für Mainz zwar keine Garantie für eine Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb, würden aber die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen. Als nächstes kommt am Samstag (10.05.2025, ab 15:30 Uhr im sportschau.de-Livecenter) das Auswärtsspiel beim VfL Bochum, der gewinnen muss, um nicht abzusteigen. Mainz erwartet also ein Gegner mit dem Rücken zur Wand, für den das Duell ein echtes Endspiel ist. Entsprechend unberechenbar dürfte Bochum sein.

Am 34. Spieltag folgt dann das Heimspiel gegen Leverkusen. Der abgelöste Deutsche Meister des Vorjahres ist immer noch eine Topmannschaft, aber nicht unschlagbar. Doch selbst mit zwei Siegen hat Mainz es nicht selbst in der Hand, noch unter die Top-sechs-Mannschaften zu kommen, die international spielen werden. Hier ein Blick auf das Restprogramm der Konkurrenten im Kampf um Europa:

SC Freiburg: Tabellenplatz 4, 52 Punkte, Tordifferenz -3

Freiburg hat die Champions League im Blick, steht aber nur vier Punkte vor den Mainzern. Die Breisgauer müssen noch nach Kiel, das mitten im Abstiegskampf steckt und es folgt noch ein Heimspiel gegen Frankfurt, welches möglicherweise über die Champions-League-Teilnahme entscheidet. Sollte Freiburg beide Spiele verlieren, könnte der Klub aber auch noch alles verspielen.

Borussia Dortmund: Tabellenplatz 5, 51 Punkte, Tordifferenz +15

Der Aufwärtstrend bei Dortmund ist unverkennbar. Niko Kovac hat die Mannschaft wieder auf Erfolgskurs gebracht. Die Saison schien schon gelaufen, doch jetzt kann der BVB wieder von der Champions League träumen. Mit dem Auswärtsspiel in Leverkusen und dem Heimspiel gegen die Kieler, die da möglicherweise noch um ihre Chance auf Klassenerhalt oder zumindest Relegation spielen, ist dieses Restprogramm kein Selbstläufer. Der Vorsprung auf Mainz 05 beträgt nur drei Punkte. Bei einem Patzer der Dortmunder könnte Mainz vorbeiziehen, hat aber auch noch ein schlechteres Torverhältnis.

RB Leipzig: Tabellenplatz 6, 50 Punkte, Tordifferenz +6

RB Leipzig fehlen zwei Punkte zu einem Champions-League-Platz, der Vorsprung auf Verfolger Mainz 05 beträgt aber auch nur zwei Zähler. Die sind schnell weg, wenn die "Bullen" in Bremen nicht gewinnen sollten oder im abschließenden Heimspiel gegen den VfB Stuttgart nicht die volle Punktzahl einfahren. Allerdings ist der VfB da in Gedanken möglicherweise schon beim DFB-Pokal-Finale.

Werder Bremen: Tabellenplatz 8, 47 Punkte, Tordifferenz -6

Bremen liegt nur einen Zähler hinter Mainz 05 und darf sich auch noch Hoffnung machen auf einen Europa-League-Platz. Zumal es am Wochenende zum direkten Duell mit RB Leipzig kommt, das drei Punkte vor Werder auf dem sechsten Platz steht, der für Europa verlangt wird. Und am 34. Spieltag geht es noch nach Heidenheim, wo der Gastgeber dann vermutlich den Relegationsplatz mit Zähnen und Klauen verteidigen wird.

Borussia Mönchengladbach: Tabellenplatz 9, 45 Punkte, Tordifferenz +1

Für Gladbach ist der begehrte Tabellenplatz sechs zwar rechnerisch noch möglich, aber mit fünf Punkten Rückstand müsste die Borussia ihre beiden Spiele gegen Bayern München und Wolfsburg gewinnen und die Mannschaften davor müssten unfreiwillige Schützenhilfe leisten. Das erscheint doch eher unwahrscheinlich.

VfB Stuttgart: Tabellenplatz 10, 44 Punkte, Tordifferenz +6

Auch den VfB Stuttgart muss man theoretisch noch mitzählen zu den Kandidaten um einen Europa-League-Platz, wobei da vieles zusammenkommen müsste. Und der Fokus bei den Schwaben liegt wohl eher auf dem DFB-Pokal-Finale.

Fazit: Mainz 05 muss punkten und hoffen

Mainz steht in der Gruppe der Verfolger also quasi in der Pole Position, um noch ins obere Tabellendrittel vorzustoßen. Das Team von Trainer Bo Henriksen muss aber seine Hausaufgaben machen und wieder Siege einfahren. Dann wäre bei Patzern der Konkurrenz aus Freiburg, Dortmund und Leipzig noch ein Happy End dieser so oder so erfolgreichen Saison möglich.

Sendung am Do., 8.5.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP