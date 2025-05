Erste Basketball-Bundesliga geschafft Gladiators Trier steigen auf Stand: 20.05.2025 21:28 Uhr

Es ist geschafft. Mit ihrem dritten Sieg im Halbfinale der Playoffs sichern sich die Trierer Basketballer den Aufstieg. Fans und Mannschaft feiern in der ausverkauften Halle.

Von SWR

Über 5.000 Basketball-Fans sind in die Halle gekommen, um die Gladiators Trier anzufeuern, mit der Mannschaft mitzufiebern und sie nach Spielende ordentlich zu feiern. Mit ihrem Sieg über das Team von Phoenix Hagen 87:69 (43:40) haben die Trierer ihren Wiederaufstieg in die Basketball Bundesliga (BBL) klargemacht. Damit setzten sich die Gladiators in der Best-of-five-Serie mit 3:0 durch. Der zweite Aufsteiger wird im Playoff-Halbfinale zwischen Science City Jena und den Gießen 46ers ermittelt.

Vor zehn Jahren waren die Trierer aus der Liga abgestiegen. In der Saison 2014/2015 war die TBB Trier, die in derselben Spielzeit insolvent ging, abgestiegen. Als Reaktion auf die Insolvenz wurden die Gladiators gegründet. Es war ein langer Weg zurück. Aus spielrechtlicher Sicht steht dem Aufstieg der Gladiators Trier in die Basketball Bundesliga nichts mehr im Weg. Die Lizenz dafür erhielt der Verein am vergangenen Dienstag.

Verpasster Aufstieg in die BBL 2024

Vor einem Jahr hatten die Gladiators schon mal die Chance, in eigener Halle den Aufstieg mit einem Sieg perfekt zu machen. Im entscheidenden fünften Halbfinale gegen Frankfurt reichte es damals nicht. Anders als vor einem Jahr sind die Gladiators diesmal aber mit einem Heimsieg gestartet. Und es brauchte dieses Jahr dafür nur drei Spiele.

