Der EM-Liveticker aus Stuttgart Fußball-EM 2024 in Stuttgart: Slowenisch-dänische Familie fiebert mit

Fußball-Europameisterschaft in Stuttgart: Slowenien tritt gegen Dänemark an - wir zeigen, wie das in Stuttgart gefeiert wird!

16.6.2024, 20:54 Uhr

Stuttgart sucht einen neuen Trainingsplatz für das Schweizer Team

Die Stadt Stuttgart sucht nach einem geeigneten Platz, auf dem das Schweizer Nationalteam trainieren kann. Das teilte die Stadtverwaltung am Sonntagabend mit. "Ob dies gelingen kann, wird sich am Montagvormittag zeigen", hieß es in der Mitteilung.

Hintergrund ist, dass die Schweizer unzufrieden mit der Rasenqualität im Stadion an der Waldau sind. Deshalb trainieren sie vorübergehend beim VfB Stuttgart.

"Wir bedauern es sehr, dass der Rasen sich als ungenügend für ein Basecamp herausgestellt hat", so die Stadt. "Trotz intensivster Bemühungen der städtischen Greenkeeper und einem eng mit der UEFA abgestimmten Pflegeplan war es nicht möglich, den Rasen ausreichend aufzupäppeln", teilte ein Sprecher mit. Die Stadt versuche schon das ganze Wochenende, einen Ersatzrasen zum Austausch zu finden.





16.6.2024, 20:30 Uhr

Sebastian und Jasmina Kristovic haben knapp daneben getippt

Auch die slowenischen Fans waren auf dem Schlossplatz dabei. Sebastian und Jasmina Kristovic sind extra aus Maribor angereist. "Die Stimmung in Stuttgart ist super, alle sind freundlich und man kommt zusammen. Das ist das Tolle an so einer Europameisterschaft!". Beide tippen erst auf ein 1:1, überlegen dann aber noch einmal: "Nein, es wird ein 2:1 für Slowenien". Nur wenige Minuten später fällt der Ausgleich für ihr Team - doch am Ende bleibt es dann noch beim ersten getippten Ergebnis.

16.6.2024, 20:13 Uhr

Spieltag in Stuttgart verlief laut Polizei bisher "eher harmonisch"

Die Polizei zeigt sich zufrieden darüber, wie der EM-Spieltag bislang in Stuttgart verlaufen ist. Die Lage sei "sehr zufriedenstellend", hat mir gerade kurz nach dem Spiel ein Sprecher der Polizei gesagt. Das gelte für die Verkehrssituation, aber auch für Kriminalität: da sei "nichts Auffälliges" passiert.

Vor dem Spiel musste aber die Stuttgarter Klett-Passage vorübergehend gesperrt werden. Darauf hatte mich eine SWR Kollegin aufmerksam gemacht, die unterwegs war. Die Polizei sagte mir dazu, es seien einfach so viele Fans zum Stadion unterwegs gewesen, dass das nötig gewesen sei. Ob das nach dem Spiel wieder der Fall sei, wenn die Fans abreisen, das werde sich erst noch zeigen.

Ob am Abend in Stuttgart alles so harmonisch bleibt, kann man natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Die slowenischen und die dänischen Fans seien jedenfalls nicht bekannt für auffälliges Verhalten, sagte der Polizeisprecher - sie gelten also nicht als die typischen "Problemfans", von denen im Fußball immer wieder die Rede ist.

16.6.2024, 19:51 Uhr

Spielende: Slowenien und Dänemark trennen sich 1:1

Slowenien und Dänemark haben sich mit einem Unentschieden getrennt. Das Spiel endete in der Stuttgarter MHPArena nach 94 Spielminuten mit einem 1:1. Dänemark war nach 17 Minuten mit einem Treffer von Christian Eriksen in Führung gegangen. Erst in der 77. Spielminute gelang dann Erik Janza für Slowenien der Ausgleichstreffer.

16.6.2024, 19:33 Uhr

Tor für Slowenien: 1:1!

"Es riecht nach einem weiteren Tor", hat gerade jemand zu mir gesagt, nachdem Dänemark einen Schuss aufs Tor gemacht hat, der aber vom slowenischen Keeper gehalten wurde. Noch während ich diese Zeilen schreibe, trifft keine zehn Sekunden später Erik Janza für Slowenien zum 1:1.

Sloweniens Erik Janza jubelt nach seinem Tor zum 1:1.

16.6.2024, 19:02 Uhr

Bettina Nilausen tippt auf ein 4:0 für Dänemark

Dänische Fans auf dem Schlossplatz

Die dänischen Fans sind auf dem Schlossplatz gut zu erkennen. Bettina Nilausen (vorne) ist extra für vier Tage von Kopenhagen nach Stuttgart gekommen. "Ich bin das erste mal in Stuttgart, bisher ist alles super!" Jetzt muss nur noch das Ergebnis stimmen.

Bettina Nilausen ist optimistisch, sie tippte auf ein 4:0 für ihre Mannschaft. Kurze Zeit später schoss Christian Eriksen das 1:0. Bisher ist es das einzige Tor in der Partie.

16.6.2024, 18:49 Uhr

Halbzeit!

Im Spiel Slowenien - Dänemark ist die erste Halbzeit vorbei. Beide Teams gehen mit einem 0:1 in die Kabinen.

16.6.2024, 18:33 Uhr

Familie mit slowenischen und dänischen Wurzeln fiebert in Stuttgart mit

Einige Fusballfans sind auf dem Schlossplatz, insgesamt ist es aber noch ruhig. Über dem Platz hängen ein paar dunkle Wolken und es ist noch viel Platz. Beim ersten Tor der Dänen wurde es dann aber doch kurz laut!

Die Mama Slovenin, der Papa Däne - heute feiert die Familie Svendsen beide Mannschaften.

"Wir können heute eigentlich nur gewinnen", sagt Monika Svendsen. Die gebürtige Slowenin lebt mit ihren drei Kindern in Stuttgart. Der Papa ist Däne und feuert sein Team heute im Stadion an. Maja (12 rechts oben) tendiert heute etwas mehr zum dänischen Team, weil sie dort geboren ist. Auch Liva (7 Jahre, unten links) drückt ein bisschen mehr den Dänen die Daumen. Klara (10) dagegen ist für beide Teams.

16.6.2024, 18:19 Uhr

1:0 für Dänemark!

Tor für Dänemark: Die Mannschaft geht in der 17. Minute durch ein Tor von Christian Eriksen in Führung.

Dänemarks Christian Eriksen jubelt über seinen Treffer zum 1:0.

16.6.2024, 18:05 Uhr

Aufräumen nach der dänischen Fanparty im Stadtpark

Die letzten Reste dänischer Vorfeude auf das Spiel sieht man noch im Stadtpark - denn er war die offizielle Fanzone unserer Nachbarn vor dem heutigen Spiel. Rund 12.000 Fans haben hier mit einer Band und einem DJ gefeiert, bevor die Polizei durchgesagt hat, dass es Zeit ist, ins Stadion zu ziehen. Alle haben sich friedlich und in bester Stimmung aufgemacht - nur der Müll ist geblieben und wird schon weggeräumt.

16.6.2024, 18:00 Uhr

Jetzt geht`s los!

Die Stuttgarter MHPArena ist ausverkauft - und jetzt geht das Spiel los unter den Augen des Schweizer Schiedsrichters Sandro Schärer.

Das Maskottchen Albärt steht vor dem Spiel auf dem Rasen.

16.6.2024, 17:36 Uhr

Filip Bungic zeigt: Das kann beim Herzstillstand Leben retten

Nur 200 Meter neben dem Schlossplatz wird es deutlich ruhiger: In der Fanzone auf dem Karlsplatz stehen Kultur und Sicherheit im Mittelpunkt. Filip Bungic betreut hier einen Stand für Wiederbelebungsmaßnahmen. "Als der Fußballer Christian Eriksen bei der letzten WM einen Herzstillstand hatte, hat das die Fußballwelt schockiert. Deswegen wollen wir hier den Fans die Angst nehmen, beim Wiederbeleben etwas falsch zu machen." Vier Training-Dummies liegen hier bereit um zu üben. Allein heute waren schon über 200 Fans da, erzählt Filip.

16.6.2024, 17:09 Uhr

Auch Polen haben in Stuttgart mitgefiebert

In Stuttgart sind heute Fans aus mehreren Ländern unterwegs - so wie diese polnischen Fans. Sie hatten gehofft, dass ihr Nationalteam gegen die Niederlande gewinnt, als SWR Reporterin Anna Knake dieses Foto gemacht hat. Doch leider hatten sie am Ende Pech: Gerade ging das Spiel Polen - Niederlande mit 1:2 zu Ende.

Polnische Fans in Stuttgart

Und nachdem mir vorhin schon beim Bild von Flaggen das Lied mit den Farben eingefallen ist, ist es diesmal "Haben wir ein Spiel verloren...." Heute ist bei mir wohl Ohrwurm-Sonntag. Und bei Euch jetzt ja vielleicht auch.

16.6.2024, 17:00 Uhr

FAQ: Alles rund um die EM in Stuttgart

Welche Mannschaften spielen in Stuttgart? Wie kommt man am besten zum Stadion? Und wann sind die offiziellen Fanmeilen geöffnet? Antworten auf diese und andere Fragen gibt es in diesem FAQ.

16.6.2024, 16:56 Uhr

Shoppen und Fußball - heute geht in Stuttgart beides

Wenn für das heutige Spiel rund 55.000 Fans in Stuttgart erwartet werden, freut das auch Händler - aber nur, weil zum ersten Mal seit 18 Jahren heute in Stuttgart wieder ein verkaufsoffener Sonntag stattfindet, sonst hätten sie wohl wenig von den Besuchermassen gehabt.

Die Stadt Stuttgart hat den Besucherinnen und Besuchern schon im Vorfeld geraten, mit dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen. Busse und Bahnen fahren häufiger und länger. Dazu kommen Straßensperrungen, die wegen der EM eingerichtet worden sind. Das betrifft unter anderem die Mercedesstraße rund um das Stadion und einige Straßen im Cityring. So ist seit 13 Uhr unter anderem die Theodor-Heuss-Straße nicht mehr für Autos befahrbar.

16.6.2024, 16:38 Uhr

Wer sind die lautesten Fans?

Anna Knake live von der EM in Stuttgart

Hello! Ich bin Anna. Stuttgart ist heute richtig voll: Mehr als 50.000 Fans im Stadion, 30.000 beim Public Viewing auf dem Schlossplatz und dazu noch verkaufsoffener Sonntag. Deswegen schieb ich mich heute durch die Menge, um euch zu zeigen, was in Stuttgart alles los ist und wo die beste Stimmung ist. Außerdem bin ich auf der Suche nach den lautesten Fans. Was denkt ihr, wer wird das sein?

16.6.2024, 16:37 Uhr

"Es fühlt sich gleich wie zu Hause an!“

Während das Spiel Slowenien - Dänemark in Stuttgart noch nicht angefangen hat, neigt sich die Partie Niederlande - Polen in Hamburg dem Ende entgegen. Die beiden Niederländer Joris und Jesper sind extra für vier Tage aus Eindhoven und Amsterdam nach Stuttgart gekommen - die Stimmung hier sei einfach super, genauso wie das Bier. Jacqueline de Wal wohnt seit sechs Jahren in Stuttgart und stammt aus der Nähe von Amsterdam. Joris und Jesper hat sie heute auf dem Schlosspla beim Public Viewing kennengelernt. "Ich liebe Stuttgart, aber es ist was ganz besonderes für mich, hier auf niederländische Fans zu treffen. Es fühlt sich gleich wie zu Hause an!“

16.6.2024, 16:20 Uhr

Dänische Fans im Biergarten

In Stuttgart sind es etwa 23 Grad. Eine kleine Fußball-philosophische Frage: Wenn sich an so einem schönen Tag vor dem Spiel dänische Fans in den Biergarten setzen, um ein kühles Bier zu trinken: Ist das dann ein "Warm Up" oder ein "Cool down"?

16.6.2024, 16:11 Uhr

"Weiß, blau, rot, sind alle meine Farben...."

Dieses Kinderlied geht mir mit neuem Text durch den Kopf, als ich dieses Foto von SWR Kollegin Kerstin Rudat sehe. Der Königsbau in der Stuttgarter City scheint heute fest in slowenischer Hand zu sein.

16.6.2024, 16:03 Uhr

Michael sagt: "All friendly" in Stuttgart!

Unsere SWR Kollegin Kerstin Rudat hat in Stuttgart Michael aus Dänemark kennengelernt. Er und seine Freunde haben in Hamburg einen Camper gemietet und sind mit Stop in Goslar nach Stuttgart gefahren. Sie stehen am Fernsehturm mit vielen Slowenen. Es sei gestern eine sehr netter Abend gewesen, "all friendly", sagt er. Sie haben Karten für alle drei Spiele der Dänen. Am Charlottenplatz stärken sie sich und kaufen noch Backwaren, bevor es zum Stadion geht.

16.6.2024, 15:54 Uhr

Warm-Up auf dem Marktplatz

Knapp zwei Stunden bis zum ersten Anpfiff in der MHP-Arena in der Host-City: Die Fans machen sich in der Fanzone auf dem Marktplatz warm, zum Beispiel beim Schminken. Nebendran können sich die jungen Fußball-Fans auf einem Bolzplatz austoben.

16.6.2024, 15:50 Uhr

Slowenische Fans freuen sich auf das Spiel

Noch sind es weniger als zwei Stunden bis zum Anpfiff. Schon seit Stunden sind Anhänger beider Mannschaften in der Stuttgarter City unterwegs - so wie diese slowenischen Fans.

Slowenische Fans vor dem Spiel gegen Dänemark

16.6.2024, 15:39 Uhr

Hallo aus Stuttgart!

Wir berichten heute live rund um das EM-Geschehen in Stuttgart - wir, das sind SWR Reporterin Anna Knake und Redakteur Christian Spöcker.

