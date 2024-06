Tischtennis Annett Kaufmann: vor dem Abi schnell noch Deutsche Meisterin Stand: 17.06.2024 12:41 Uhr

Die neue Deutsche Meisterin im Tischtennis heißt Annett Kaufmann. Die 17-Jährige aus Bietigheim besiegte im Finale in Erfurt Yuan Wan. Das Abitur kann kommen.

Stell Dir vor, Du musst Annett im Sport-Abi prüfen, aber die ist einfach gerade mal Deutsche Meisterin geworden. Der Nutzer "DerAllEeine" auf dem Youtube-Kanal des DTTB.

Erster DM-Titel im Einzel

Sie war die Favoritin und sie hat am Ende auch triumphiert. Nach der Final-Niederlage im letzten Jahr holte sie nun in Erfurt den Titel mit einem 4:0 im Endspiel gegen Yuan Wan. Mit ihrer Final-Gegnerin gewann sie zudem im Doppel. Ihr erster Einzel-Erfolg bei Deutschen Meisterschaften ist für die Bietigheimerin schwer zu fassen: "Ich war richtig erleichtert. Im Match habe ich gar nicht auf das Zählgerät geguckt. Ich kann es aber immer noch nicht realisieren." Annett Kaufmann ist sich bewusst, dass der Sieg nur eine Momentaufnahme ist: "An einem Tag gewinne ich, am anderen wieder Yuan." Der erste nationale Einzel-Titel ist in der Karriere der "Noch-Schülerin" etwas ganz Besonderes: "Für mich ist das auf jeden Fall ein Highlight", erklärt sie.

Erst den Titel, dann das Abi und dann die Party

Anfang des Jahres hatte das Riesentalent bei der Team-WM im Februar im südkoreanischen Busan aufgeschlagen, dann folgte eine längere Auszeit aufgrund des aktuell anstehenden Abiturs. An diesem Montag und am Dienstag steht das Sport-Abitur an. Am Mittwoch hat sie frei, ehe am Donnerstag und am Freitag wieder Prüfungen anstehen. Da stellt sich jedem natürlich die Frage, wie sie Turnier- und Abitur-Stress unter einen Hut bekommt: "Keine Ahnung. Ich bekomme das schon irgendwie hin, vor allem weil am Montag nur Volleyball ist. Dienstag wird dann ein bisschen schwieriger." Auf eine größere Party am letzten Sonntag hat sie bewusst verzichtet: "Ich hab' ja Sonntag Geburtstag und dann bin ich mit allem durch. Da wird dann Deutsche Meisterschaft und hoffentlich Abi gefeiert."

Nach dem Abi volle Konzentration auf den Sport

Nach dem Rückzug des SV Böblingen wechselte Annett Kaufmann innerhalb der Bundesliga zum SV DJK Kolermoor. Nachdem sie am Ellental-Gymnasium hoffentlich ihr Abitur gebaut haben wird, möchte die 1,83 Meter große Linkshänderin sich ganz auf Tischtennis konzentrieren. "Der Titel gibt mir einen richtigen Schub und Motivation, dass harte Arbeit sich auszahlt." Apropos harte Arbeit: damit da mit dem Abi nichts anbrennt, hat sie bis kurz vor dem Finale gepaukt: "Ich habe mir die Mathe-Formeln angeguckt, Grüße gehen raus an Frau Bartnick, jetzt bin ich prepared für Mathe mündlich."