Erstes System des Herstellers in Deutschland Wie eine KI im Homburger Schwimmbad künftig Leben retten soll Stand: 20.09.2023 19:36 Uhr

Mit Unterwasserkameras und einer lernfähigen Künstlichen Intelligenz (KI) sollen im Homburger KOI-Bad Schwimm- und Badeunfälle künftig vermieden werden. Das erstmals in Deutschland installierte System "SwimEye" erkennt Personen, die am Ertrinken sind und löst einen Alarm aus.

mit Informationen von Marc Drumm

Sieben Unterwasserkameras erfassen künftig im Homburger KOI-Bad jeden Badegast im Wasser. Ein Computersystem beobachtet dabei die ganze Zeit die Bewegungsabläufe. "Sobald hier irgendetwas Unnatürliches passiert, was auf ein Ertrinken hinweist, alarmiert das System den Bademeister", erklärt Helmuth Krumböck, Geschäftsführer der Wasserwelt Homburg GmbH.

System mit 300 Tauchgängen kalibriert

Eingebaut wurde das "SwimEye" genannte System in der Sommerpause: Vier Kameras im Schwimmerbecken, drei im Nichtschwimmerbecker. Danach folgten 300 Tauchgänge, um das System zu kalibrieren. Fehlalarme schließt der Betreiber so fast gänzlich aus.

Auch der Datenschutz sei gewährleistet. Die Kameras beobachten die Schwimmer zwar die ganze Zeit, die Aufnahmen werden aber nur im Alarmfall gespeichert. Diese Daten werden nach Angaben der Stadtverwaltung bei der Betreiberfirma in der Schweiz gesichert und nur nach polizeilicher Aufforderung herausgegeben.

Bereits in Skandinavien und der Schweiz im Einsatz

SwimEye ist bereits in vielen Bädern in Skandinavien und in der Schweiz im Einsatz. In Deutschland bislang aber noch nicht. "Laut unserem Hersteller ist es das erste System, das in Deutschland verbaut worden ist", so Krumböck. Ähnliche Systeme gibt es aber bereits - in Niedersachsen etwa das System "Angel Eye", das ebenfalls erkennt, wenn Personen regungslos im Becken treiben.

Das im Homburger KOI verbaute System hat 85.000 Euro gekostet. Aus Sicht des Homburger Bürgermeisters Michael Forster (CDU) gut investiertes Geld. In Homburg ist man besonders sensibilisiert, nachdem dort vor sieben Jahren ein Kind ertrunken ist. "Wenn Vorfälle da sind, dann muss das Anlass sein, die Sicherheit so zu gewährleisten, dass das möglichst nicht passiert", sagte Forster.

Über dieses Thema berichtet der aktuelle bericht am 20.09.2023.

Mehr zu Badeunfällen im Saarland

Kind in Wiebelskircher Schwimmbad reanimiert Im Freibad in Neunkirchen-Wiebelskirchen ist am frühen Samstagnachmittag ein Kind knapp vor dem Ertrinken gerettet worden. Nach Polizeiangaben musste das fünfjährige Mädchen reanimiert werden.

DLRG rettet fünfjähriges Kind vor dem Ertrinken im Losheimer Stausee Einsatzkräfte der DLRG haben am späten Samstagnachmittag ein fünfjähriges Kind vor dem Ertrinken im Losheimer Stausee gerettet. Es war nicht das einzige Badeunglück an diesem Wochenende.