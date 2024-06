Dreijahresvertrag für Mahmoud SVE verpflichtet 19-jähriges Sturmtalent aus Bochum Stand: 07.06.2024 17:06 Uhr

Der U19-Nationalspieler Mohammad Mahmoud erhält beim Zweitligisten SV Elversberg seinen ersten Profivertrag. Der Deutsch-Palästinenser wechselt von den A-Junioren des VfL Bochum ins Saarland.

In den Junioren-Bundesligen gehörte Mahmoud bereits zu den Top-Torschützen: Jetzt darf sich der 19-Jährige erstmals auch bei den Profis beweisen. Bei der SV Elversberg hat er einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

"Mohammad Mahmoud bringt die Voraussetzungen und das Potenzial mit, um sich langfristig auf hohem Niveau durchsetzen zu können", ist sich SVE-Sportvorstand Ole Book sicher. "Er hat seine Torgefahr in der Junioren-Bundesliga bereits deutlich unter Beweis gestellt."

Ausgebildet in Bochum und Dortmund

Mahmoud wurde beim VfL Bochum und Borussia Dortmund ausgebildet und absolvierte auch drei Spiele für die deutsche U19-Nationalmannschaft und 2022 auch vier Spiele für die palästinensische U20.

Im Jahr 2021 holte Mahmoud für die Bochumer in der B-Junioren-Bundesliga die Torjägerkrone, nach etwas Eingewöhnungszeit setzte er sich auch bei den A-Junioren durch und erzielte in der vergangenen Saison in 20 Spielen 16 Tore. Der Wechsel zur SVE sei "definitiv eine Herausforderung", sagte Mahmoud. "Aber ich will mich im neuen Umfeld schnellstmöglich einfinden und dann alles geben."

SVE vor kleinem Umbruch

Die SV Elversberg steht nach der ersten Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte vor einem kleinen Umbruch. Insgesamt acht Spieler verlassen den Verein, darunter Kapitän Kevin Conrad, Bayern-Talent Paul Wanner und Vereinslegende Kevin Koffi.

Mit Mahmoud hat die SVE nun den dritten Neuzugang für die kommende Saison verkündet. Zuvor hatten die Elversberger bereits den offensiven Mittelfeldspieler Frederik Schmahl von Hoffenheim und den 23-jährigen Offensivspieler Filimon Gerezgiher vom Regionalligisten SGV Freiberg verpflichtet.

Außerdem wurde der Vertrag mit Torhüter Nicolas Kristof vorzeitig verlängert, ebenso bleibt die Leihgabe von RB Leipzig, Frederik Jäkel, ein weiteres Jahr erhalten.

Über dieses Thema berichteten die SR info-Nachrichten im Radio am 07.06.2024.

Weitere Meldungen zur SV Elversberg

Ex-Bundesliga-Profi Mike Frantz übernimmt Job bei der SV Elversberg Der langjährige Bundesliga-Profi Mike Frantz hatte im vergangenen Jahr seine aktive Laufbahn beendet. Nun kehrt er ins Fußball-Geschäft zurück: als "Leiter Entwicklung" beim Zweitligisten SV Elversberg.

Auf diese Gegner treffen Saarbrücken und Elversberg im DFB-Pokal Am Samstagabend sind die Begegnungen für die erste Runde im DFB-Pokal in der Saison 2024/2025 ausgelost worden. Auf die SV Elversberg wartet Oberligist VfV Hildesheim. Der 1. FC Saarbrücken empfängt den Zweitligisten Nürnberg.