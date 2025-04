Auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen SVE beendet seinen "Aufsteiger-Fluch" mit Zweitliga-Rekord Stand: 06.04.2025 15:27 Uhr

In dieser Saison hat sich die SV Elversberg gegen die Aufsteiger schwer getan. In fünf Spielen blieben sie ohne Sieg. Bei der Premiere auf dem neuen Rasen an der Kaiserlinde am Sonntag konnte die SVE nun im letzten Anlauf endlich einen Sieg feiern - und der fiel mit einem neuen Vereinsrekord deutlich aus.

Thomas Braun

Die SV Elversberg hat die Partie gegen Tabellenschlusslicht SSV Jahn Regensburg am Sonntagmittag klar mit 6:0 gewonnen.

Schon früh waren die Elversberger dabei in der 13. Minute durch Tom Zimmerschied in Führung gegangen. Nach einem abgewehrten Eckball vor dem eigenen Tor kombinierten sich die Saarländer auf dem neu verlegten Rasen blitzschnell über Baum und Petkov zum gegnerischen Strafraum. Dort zog Asllani die Gegenspieler auf sich - ließ die scharfe Hereingabe dann aber durch zu Zimmerschied, der freistehend vor dem Tor zum 1:0 einschießen konnte.

Sickinger erhöht per Elfmeter

Noch gab sich Regensburg nicht auf, tat sich gegen die gut stehenden Elversberger aber schwer, überhaupt mal die Mittellinie zu passieren. Erst nach und nach kamen die Gäste besser ins Spiel - und nach gut 30 Minuten dann auch mal zu gelungenen Offensivaktionen.

Mitten in diese Drangphase der Regensburger hinein fiel dann aber der zweite Elversberger Treffer - ein Elfmetertor von Carlo Sickinger in der 36. Minute. Zuvor hatte der Regensburger Andreas Geipl im Strafraum einen Schuss von Semih Şahin mit der Hand abgeblockt.

Den Schlusspunkt in dieser ersten Hälfte setzte SVE-Toptorjäger Fisnik Asllani mit seinem 13. Saisontreffer.

Şahin und Fellhauer - und erneut Asllani

Während die Gäste zum Seitenwechsel mehrfach durchwechselten, kam Elversberg unverändert aus der Kabine und knüpfte dort an, wo es in der ersten Hälfte aufgehört hatte: beim Toreschießen. In der 54. Minute kam Şahin nach einem schönen Spielaufbau von der Strafraumgrenze zum Schuss - der ging aber noch knapp am Kasten vorbei. Nur drei Minuten später zielte der 25-Jährige dann besser. Einmal mehr kam die Vorlage von Petkov, der Şahin perfekt in Szene setzte.

Petkov durfte danach mit Sickinger in den verfrühten Feierabend, SVE-Trainer Horst Steffen brachte Manuel Feil und Frederik Schmahl - das Torefestival ging aber weiter. In der 65. Minute passte Şahin auf den gerade eingewechselten Feil, der leitete weiter zu Robin Fellhauer, der mit dem 5:0 schließlich alles klar machte.

Das Schlusswort - auch in dieser zweiten Hälfte - hatte wieder Fisnik Asllani. Nach einem Foul schaltete Feil blitzschnell. Während die Regensburger Defensive sich noch sortierte, brachte er den fälligen Strafstoß auf Asllani, der unbedrängt zum 6:0 erhöhen konnte.

Erster Saisonsieg gegen Aufsteiger und neuer Vereinsrekord

Dieses 6:0 ist zugleich der höchste Zweitliga-Sieg, den die SV Elversberg in ihrer noch jungen Zweitliga-Historie feiern konnte. Zudem beendete die SVE damit ihren "Aufsteiger-Fluch" in dieser Saison. In den fünf Partien gegen die Aufsteiger waren die Saarländer zuvor sieglos geblieben. Gegen Münster und Ulm gab es jeweils ein Unentschieden und eine Niederlage, außerdem hatte die SVE das Hinspiel in Regensburg verloren.

Mit nun 44 Punkten hat Elversberg bereits jetzt, sechs Spieltage vor Saisonende, bereits mehr Punkte auf dem Konto wie in seiner ersten Zweiliga-Saison im vergangenen Jahr. Zudem bleiben die Saarländer auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen.

Nächste Chance, das Punktekonto auszubauen, ist am kommenden Samstag. Dann muss die Elv von Horst Steffen bei Tabellennachbar Hannover 96 antreten.

Die Spielbilder zur Begegnung zeigt das SR Fernsehen in den Nachrichtensendungen und der sportarena ab 22.15 Uhr.

