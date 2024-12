Vertrag bis Sommer 2028 SV Elversberg verpflichtet Stürmer Younes Ebnoutalib Stand: 19.12.2024 20:47 Uhr

Zweitliga-Tabellenführer SV Elversberg bekommt für die Rückrunde Verstärkung. Zum neuen Jahr wechselt der Mittelstürmer Younes Ebnoutalib vom FC Gießen ins Saarland. Der 21-Jährige erhält einen Vertrag über dreieinhalb Jahre.

Noch in diesem Winter wird es im Kader der SV Elversberg einen Neuzugang geben. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wechselt der 21-jährige Younes Ebnoutalib vom FC Gießen zur SVE. Der Mittelstürmer, der auch auf dem linken Flügel zum Einsatz kommen, erhält an der Kaiserlinde einen Vertrag über dreieinhalb Jahre bis zum Sommer 2028.

Seine fußballerische Ausbildung hatte Ebnoutalib in seiner Heimat bei Rot-Weiss Frankfurt und beim SV Wehen Wiesbaden absolviert. Von dort wechselte der 1,91 Meter große Offensivspieler im Herbst 2022 im Alter von 18 Jahren zum italienischen Club AC Perugia. Dort stand er ein Jahr lang für die U19 auf dem Platz und erhielt in der vergangenen Saison Einsatzzeiten in der Serie C.

Sechs Tore in 19 Liga-Spielen

Im vergangenen Winter kehrte Ebnoutalib dann wieder in seine Heimat zurück und schloss sich im Sommer dem Regionalligisten FC Gießen an. In den vergangenen Monaten erzielte der Stürmer bei den Hessen in 19 Liga-Spielen sechs Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Younes bringe eine Menge Potenzial und das Talent mit, sich auch in der 2. Bundesliga durchzusetzen, so SVE-Sportvorstand Ole Book über den Neuzugang. „Er ist ein schneller, kreativer Stürmer, der hier bei uns die nächsten Schritte gehen kann.“

