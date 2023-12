Erneut Bundesligist zu Gast Saarbrücken will die zweite Pokal-Sensation gegen Frankfurt Stand: 05.12.2023 18:21 Uhr

Am Mittwochabend hat der 1. FC Saarbrücken nach seinem Überraschungserfolg gegen den FC Bayern München Eintracht Frankfurt als Achtelfinalgegner zu Gast. Erneut geht es gegen einen Erstligisten. FCS-Trainer Ziehl hofft auf ein zweites DFB-Pokal-Wunder.

Kirsten Pfister

Der 1. FC Saarbrücken hat es gegen den FC Bayern München bewiesen: Es gibt sie noch, die ganz großen Überraschungsmomente im DFB-Pokal. Der Drittligist setzte sich in der zweiten Hauptrunde des Wettbewerbs mit 2:1 gegen den deutschen Rekordmeister durch und sorgte damit bundesweit für Aufsehen. Am Mittwoch wartet auf die Blau-Schwarzen das nächste David-gegen-Goliath-Duell.

Die Saarbrücker empfangen im heimischen Ludwigspark die Eintracht Frankfurt. Erneut hat das Los dem saarländischen Team einen Traditionsverein und Erstligisten als Gegner zugewiesen.

Dass ein Sieg gegen die Bayern nicht automatisch bedeutet, dass sein Team gute Chancen gegen Frankfurt hat, macht FCS-Trainer Rüdiger Ziehl deutlich: "Wir wissen: Wenn Frankfurt das Spiel am Maximum spielt, werden wir es verlieren. Wir müssen schauen, dass wir selbst unser Maximum auf den Platz bringen." Ziel sei es, "es Frankfurt schwerer zu machen, als sie sich das vorstellen".

Saarbrücken muss erneut über sich hinauswachsen

Dass das für die Saarbrücker eine schwere Aufgabe werden könnte, zeigt sich mit Blick auf die vergangenen Begegnungen der beiden Teams. Die Vereine sind insgesamt 21 Mal aufeinandergetroffen. Frankfurt konnte davon zehn Spiele gewinnen, der 1. FC Saarbrücken lediglich drei.

Im DFB-Pokal standen sich Frankfurt und Saarbrücken bereits dreimal gegenüber: 1990, 1991 und 1995. In allen drei Begegnungen ging es in die Verlängerung. Ob es am Mittwoch wieder so eng sein wird? "Der Ansatz ist, dass wir wieder über uns hinauswachsen, um dann auch ein zweites Wunder schaffen zu können", so Ziehl.

Eintracht Frankfurt fehlte in den letzten Wochen die Stabilität. In der Liga und in der Conference League gab es zuletzt drei Niederlagen für die SGE, vergangenes Wochenende dann eine 1:2-Enttäuschung in Augsburg. Das Team will einen Wendepunkt gegen Saarbrücken.

DFB-Pokal gegen Frankfurt: FCS mitten in einer Torlos-Serie

Gegen Saarbrücken Tore zu schießen ist aktuell allerdings keine leichte Aufgabe. Die letzten vier Partien spielten die Blau-Schwarzen zu null. Die Stabilität in der Defensive ist gerade auch gegen Frankfurt gefragt. "Die Mannschaft hat in den letzten Partien wenig zugelassen. Das hilft natürlich auch in einem Spiel gegen einen haushohen Favoriten, der mit Sicherheit viel Ballbesitz haben wird."

Dafür die größte Baustelle der Saarbrücker aktuell: selbst Tore machen. Vergangenes Wochenende kamen sie gegen Münster trotz einer halben Stunde in Überzahl nicht über ein 0:0 hinaus. Zuvor gab es auch gegen Duisburg ein torloses Spiel. Wichtig laut Ziehl deshalb gegen Frankfurt: „Die Momente, die wir dann haben, auch klug auszuspielen.“

Begegnung gilt als Risikospiel

Nach Schnee und Frost am Montag und andauernden Regenfällen am Dienstag stellt sich in Saarbrücken die Frage nach den Platzverhältnissen im Ludwigspark. Trainer Ziehl räumt ein, „dass das kein traumhafter Rasen mehr wird diesen Winter“ sei. Konkrete Bedenken, dass das Spiel deshalb nicht stattfinden kann, gibt es zum aktuellen Zeitpunkt aber keine.

Anpfiff der Begegnung ist am Mittwoch um 18.00 Uhr im Ludwigsparkstadion. Das Spiel wurde als „Risikospiel“ eingestuft. Die saarländische Polizei bereitet sich mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor. Zusätzlich ist eine Vollsperrung der Camphauser Straße ab 15.30 Uhr bis Mitternacht geplant.

Die Partie kann live in der SR 3 "Sportarena“-Sondersendung und im Audiostream der Sportschau verfolgt werden. Eine Zusammenfassung im SR-Fernsehen gibt es am Donnerstag im aktuellen bericht.

