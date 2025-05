SVE empfängt Braunschweig Noch zwei Schritte bis zur Relegation für die SV Elversberg? Stand: 09.05.2025 10:48 Uhr

Zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison in der 2. Fußball-Bundesliga hat die SV Elversberg einen möglichen Aufstieg ins deutsche Oberhaus noch selbst in der Hand. Als Tabellendritter winkt derzeit die Aufstiegsrelegation – um dort aber sicher teilnehmen zu können müssen zwei Siege her.

Matthew Genest-Schön

So spannend war die 2.Bundesliga wohl noch nie. Sechs Punkte sind an den verbleibenden Spieltagen insgesamt noch zu vergeben. Und noch immer haben die Hälfte der 18 Teams die theoretische Chance auf den Aufstieg bzw. die Relegation.

Aufstiegskandidat SV Elversberg vor dem Spiel gegen Braunschweig Es ist ein heißer Saisonendspurt in der 2. Fußball Bundesliga. Die SV Elversberg steht auf dem Relegationsplatz und könnte sogar noch direkt aufsteigen. Das wäre historisch, aber erstmal muss die SVE am Samstag gegen Braunschweig ran.

Dazu zählt auch weiterhin die SV Elversberg – mit Sicherheit die größte Überraschung im aktuellen Aufstiegsrennen. Erst im zweiten Zweitliga-Jahr der Vereinsgeschichte, stehen die Saarländer aktuell auf Rang drei der Tabelle. Punktgleich mit dem SC Paderborn.

Beide Teams seit sechs Spielen ungeschlagen

Aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses würden aber zwei Siege in den übrigen beiden Spielen reichen, um sich für die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Bundesliga zu qualifizieren. Sollte der 1. FC Köln als Tabellenzweiter auf den letzten Metern erneut patzen, wäre sogar noch der direkte Aufstieg möglich.

Infos zum Spiel

Wann: Samstag, 10.05.2025, 13.00 Uhr

Wo: Stadion an der Kaiserlinde

Stream: Audiostream auf sportschau.de

Tabelle 2. Bundesliga: Elversberg auf Rang drei

Doch alle diese Szenarien bleiben nur bestehen, wenn die SVE am Samstag zuhause gegen Eintracht Braunschweig gewinnt. Im vorerst letzten Elversberger Heimspiel der Saison treffen zwei Teams aufeinander, die aktuell zwar einiges gemeinsam haben und doch Welten trennt.

Philippe vs. Asllani

Sowohl Elversberg als auch Braunschweig zählen aktuell zu den formstärksten Teams der Liga. Beide sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Der kleine, aber feine Unterschied: Während die SVE weit vorn im Aufstiegskampf mitmischt, steckt die Eintracht aus Niedersachsen noch mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt.

„Braunschweig hat in der gesamten Rückrunde zwei Punkte weniger als wir eingefahren“, warnt SVE-Trainer Horst Steffen. „Sie haben zuletzt Hamburg, Paderborn und Kaiserslautern geschlagen und gegen Düsseldorf unentschieden gespielt – es ist klar, dass wir wissen, was da auf uns zukommt.“

Besonders aufpassen muss seine Mannschaft auf Rayan Philippe. Der 24-jährige Franzose traf in vier der vergangenen fünf Spiele und steht sinnbildlich für den Aufschwung der Braunschweiger im Saisonendspurt.

Mit seinen insgesamt 13 Saisontoren und 7 Vorlagen steht er im Scorer-Ranking der Liga nur vier Torbeteiligungen hinter Elversbergs Topstürmer Fisnik Asllani. Der ist nach seinem Dreierpack in Hannover seit drei Spielen torlos.

Fellhauer kehrt zurück

Personell kann Steffen fast aus dem Vollen schöpfen. Kapitän Robin Fellhauer kehrt nach Gelbsperre wieder zurück, sein Vertreter Carlo Sickinger musste beim Sieg gegen den 1.FC Nürnberg vergangene Woche verletzt ausgewechselt werden. Ob Sickinger rechtzeitig fit wird ist derzeit noch fraglich.

Auch hinter dem Einsatz von Innenverteidiger Maximilian Rohr, der unter der Woche seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert hat, steht wegen Knieproblemen ein Fragzeichen. Lukas Pinckert und Paul Stock konnten unter der Woche ebenfalls nicht voll trainieren.

(Vor)letztes Heimspiel für Elversberg?

„Wir haben die Möglichkeit, uns zuhause wieder bei unseren Fans für die Treue, für die Unterstützung über das ganze Jahr zu bedanken“, sagt Steffen vor dem möglicherweise letzten Heimspiel der Saison. Falls die SVE auch nach dem 34. Spieltag noch auf Rang drei steht, würde noch ein Aufstiegsspiel an der Kaiserlinde hinzukommen.

Bis dahin warten aber noch zwei knifflige Aufgaben – kommende Woche zum Saisonfinale auf Schalke, morgen zuhause gegen Eintracht Braunschweig. Ein Duell der tabellarischen Gegensätze, aber auch der formstarken Gemeinsamkeiten.

Das Spiel im SR

Anpfiff an der Kaiserlinde zwischen der SV Elversberg und Eintracht Braunschweig ist am Samstag um 13.00 Uhr. Der SR überträgt die Partie live in Einblendungen auf SR 3 Saarlandwelle. Die vollen 90 Minuten live gibt es bei Sportschau live in der Sportschau App oder auf sportschau.de. Eine Zusammenfassung gibt es außerdem direkt nach Schlusspfiff auf SR.de – und ab 17.30 Uhr in der sportarena im SR Fernsehen.

Einen ausführlichen Rückblick mit Bildern und Reaktionen gibt es außerdem in der sportarena am Sonntag ab 22.15 Uhr.

Über dieses Thema hat auch der "aktuelle bericht" im SR Fernsehen am 08.05.2025 berichtet.

Mehr zur SV Elversberg

Innenverteidiger Maximilian Rohr verlängert Vertrag bei SV Elversberg Nach den beiden Torhütern Tim Boss und Frank Lehmann hat auch Innenverteidiger Maximilian Rohr seinen Vertrag bei der SV Elversberg verlängert. Der 29-Jährige bleibt den Saarländern bis Sommer 2028 erhalten.

SV Elversberg gewinnt in Nürnberg Die SV Elversberg hat ihr Auswärtsspiel am Sonntag gewonnen. Die Saarländer siegten beim 1. FC Nürnberg mit 3:1. In der Tabelle rangiert die SVE nun mit 52 Punkten auf Rang drei und damit auf dem Relegationsplatz.