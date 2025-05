Kampf um Platz drei Relegation im Blick: Saarbrücken will in Aachen wichtige Punkte Stand: 09.05.2025 15:43 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken gastiert am vorletzten Spieltag der 3. Liga bei Alemannia Aachen. Mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Alois Schwartz wichtige Punkte im Kampf um Platz drei machen. Anstoß ist am Samstag um 14.00 Uhr.

Konstantin Malzahn

Mit großen Schritten geht es dem Saisonfinale der dritten Liga entgegen. Noch zwei Spieltage stehen für den 1. FC Saarbrücken in dieser Runde an – mindestens.

An diesem Wochenende blicken die Fußballfans der 3. Liga definitiv mit großer Spannung auf den Aufstiegskampf: Während der FCS in Aachen seinen Relegationsplatz verteidigen will, kommt es in Rostock zum Verfolgerduell zwischen Hansa und Energie Cottbus. Die Rostocker belegen mit nur zwei Punkten weniger als der FCS den vierten Tabellenrang, Cottbus hat drei Zähler weniger als die Saarländer auf dem Konto.

Ein spannender Spieltag ist somit vorprogrammiert. Der dritte Tabellenplatz berechtigt zur Relegation um die 2. Bundesliga. Dort trifft man auf den Tabellen-16. des Fußball-Unterhauses, das wäre nach aktuellem Stand Preußen Münster. In der Relegation gibt es jeweils ein Hin-und Rückspiel.

Pokal abgehakt – Fokus auf Aachen

Unter der Woche musste sich der FCS im Halbfinale des Saarlandpokals im Derby beim FC 08 Homburg mit 1:2 geschlagen geben. Für FCS-Trainer Alois Schwartz war diese Partie bereits nach einem Tag „abgehakt“, der Fokus liegt nun auf dem anstehenden Gastspiel in Aachen.

Infos zum Spiel

Wann: 10.05.2025, 14.00 Uhr

Wo: Tivoli-Stadion Aachen

Tabelle: Aktuelle Tabelle der 3. Liga

Die Wichtigkeit der Partie in Aachen unterstreicht FCS-Abwehrspieler Sven Sonnenberg mit den Worten: „Wir müssen gewinnen.“ Mit einem Sieg und je nach Ausgang der Partie zwischen Rostock und Cottbus könnte das Team von Trainer Alois Schwartz bereits an diesem Samstag die Relegation sichern. Schwartz will aber nicht auf die anderen Plätze schauen, sondern „auf das [schauen], was wir beeinflussen können. Das Spiel in Aachen wollen wir gewinnen.“

Stammtorhüter Menzel fällt aus

Am Donnerstagmorgen gab es aber schlechte Nachrichten: Stammtorwart Phillip Menzel, der bisher noch kein Ligaspiel verpasst hatte, fällt aufgrund einer Entzündung im Körper aus. Für ihn wird die eigentliche Nummer zwei Tim Paterok das Tor der Blau-Schwarzen hüten.

Neben den bekannten Verletzten Amine Naifi, Richard Neudecker, Jacopo Sardo, Simon Stehle und Sebastian Vasiliadis wird auch Calogero Rizzuto fehlen: Der Außenverteidiger sah im Heimspiel gegen Verl seine zehnte gelbe Karte und ist damit in Aachen gesperrt. Ein Einsatz von Abwehrspieler Bjarne Thoelke entscheidet sich kurzfristig.

Großer Autokorso geplant

Knapp 30.000 Zuschauer werden in Aachen erwartet, darunter eine große Anzahl von FCS-Fans. Bis zu 5000 Blau-Schwarze werden laut Pressesprecherin Katharina Essigkrug die Reise an den Tivoli antreten – und das gemeinsam. Ab 8.00 Uhr rollt an der Saarbrücker Saarlandhalle der Autokorso in Richtung Nordrhein-Westfalen los.

„Zwei plus zwei gleich 2. Liga“: So lautet das Motto von FCS-Stadionsprecher Christoph Tautz für die entscheidenden Wochen beim 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer haben nun die Relegation in der eigenen Hand. In zwei weiteren Spielen in der Relegation könnte der große Traum vom Aufstieg in die 2. Bundesliga in diesem Jahr realisiert werden. Dafür muss man jedoch in den letzten zwei Spieltagen zuerst seine Hausaufgaben machen.

Die Partie lässt sich live in Einblendungen auf SR 3 Saarlandwelle verfolgen. Im Anschluss an das Spiel gibt es direkt auf SR.de einen Nachbericht. Die Zusammenfassung läuft ab 17.30 Uhr in der SR sportarena.

Über dieses Thema berichtet auch der aktuelle bericht im SR Fernsehen am 09.05.2025.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

1. FC Saarbrücken sichert sich mit Not drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen Es waren nervenaufreibende Schlussminuten für die Fans des FCS – und das, obwohl die Hausherren gegen Verl zwischenzeitlich mit 4:1 in Führung lagen. Am Ende reichte es dann aber doch für die drei so wichtigen Punkte im Aufstiegsrennen.