Erste Runde überstanden Saarbrücken siegt gegen Karlsruhe im DFB-Pokal Stand: 11.08.2023 19:58 Uhr

Jubel im Ludwigspark: Der 1. FC Saarbrücken hat am Freitag in der ersten Runde des DFB-Pokals den Karlsruher SC mit 2:1 besiegt. Vor allem in der zweiten Halbzeit lieferten die Saarländer ein überzeugendes Spiel ab.

Der 1. FC Saarbrücken hat zu Hause im Ludwigspark für die erste Überraschung des diesjährigen DFB-Pokals gesorgt. Die Saarländer kegelten den Karlsruher FC mit einem 2:1 aus dem Wettbewerb.

Civeja bringt FCS in Führung

Am Anfang taten sich beide Mannschaften schwer, fanden nicht ins Spiel – wobei Zweitligist Karlsruhe in den ersten 45 Minuten die überlegene Mannschaft war. Und doch gab es gerade einmal eine echte Torchance. Der FCS wiederum konnte Situationen frühzeitig entschärfen, die Saarbrücker konzentrierten sich auf die Abwehr.

Kurz nach dem Wiederanpfiff brachte dann FCS-Neuzugang Tim Civeja die Saarbrücker mit einem 1:0 in Führung (47.). Er konnte einen eigentlich von den Karlsruhern geklärten Ball aus dem Sechzehner kurz vor dem Strafraum verwandeln und ins rechte Eck befördern. Kurz darauf kamen die Saarbrücker noch zu zwei weiteren Chancen, der KSC konnte jedoch klären.

Stindl gleicht aus

In der 64. Minute dann aus dem Nichts der Ausgleich durch Lars Stindl. Nach einem Eckball faustete Torwart Tim Schreiber den Ball in den Strafraum, wo Stindl direkt reagierte.

Kurz vor dem regulären Schluss, als sich die meisten schon auf eine Verlängerung einstellten, schaffte der 1. FC Saarbrücken dann doch noch die Überraschung. Kai Brünker sorgte für das zweite FCS-Tor und ließ Karlsruhe-Torwart Patrick Drewes keine Chance. Karlsruhe warf zum Schluss alles nach vorne, konnte aber gegen einen in der zweiten Halbzeit insgesamt stark auftretenden 1. FC Saarbrücken nicht mehr punkten.

Die nächsten Spiele

Aus saarländischer Sicht geht es im DFB-Pokal schon am Samstag weiter. Dann empfängt die SV Elversberg zuhause an der Kaiserlinde den 1. FSV Mainz 05. Am Montag hat dann der FC Homburg zuhause den SV Darmstadt 98 zu Gast. Anpfiff für beide Partien ist um 18.00 Uhr. Auch diese Spiele werden im Audio-Stream der Sportschau komplett übertragen.

Gegen wen der 1. FC Saarbrücken in der zweiten Hauptrunde antreten muss, entscheidet sich erst am 1. Oktober. Dann werden die Partien im Dortmunder Fußballmuseum ausgelost. Das Erste überträgt die Auslosung live in der Sportschau. Gespielt wird die zweite Runde am 31. Oktober und 1. November

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 11.08.2023 berichtet.

