6:1-Kantersieg Homburg gewinnt souverän auswärts in Aalen Stand: 18.11.2023 16:07 Uhr

Der FC Homburg hat sich am Samstag in der Regionalliga Südwest drei Punkte gesichert. Beim VfR Aalen feierten die Grün-Weißen einen 6:1-Kantersieg. Die Partie war der Auftakt für die Rückrunde.

Der Start in die Rückrunde der Regionalliga Südwest verlief für den FC Homburg am Samstag in Aalen nach Maß. Nach ausgeglichenen ersten 30 Minuten traf Phil Harres nach einer Flanke von Markus Mendler zum 1:0 für die Gäste (39. Minute).

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verwandelte Kapitän Mendler einen Foulelfmeter zum 2:0. Mit diesem Stand ging es dann für die Teams in die Kabinen.

Harres dreimal erfolgreich

In der zweiten Halbzeit erfolgte dann ein kleiner Torreigen. In der 48. Minute traf Markus Mendler nach Vorlage von Harres. In der 54. Minute konnten dann die Gastgeber aus Aalen jubeln: Benjamin Kindsvater traf zum 1:3.

In der 72. Minute machte Harres nach Vorlage von Angelos Stavridis das 1:4. Und kurz danach in der 78. Minute traf Harres erneut - dieses Mal per Kopf.

Nächste Partie gegen Eintracht Frankfurt II

In der 85. Minute erzielte dann noch Maximilian Jansen das sechte Tor für die Homburger. 6:1 lautete der Endstand aus Sicht des FCH.

Am kommenden Samstag empfängt der FC Homburg die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Die Partie beginnt um 14.00 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 18.11.2023 berichtet.

