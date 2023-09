Unentschieden gegen Frankfurt FCH wartet weiter auf ersten Heimsieg Stand: 08.09.2023 21:04 Uhr

Homburg ist am Freitagabend zuhause im Waldstadion gegen den FSV Frankfurt nicht über einen Unentschieden hinausgekommen. Mit dem mittlerweile vierten Remis im siebten Spiel verbleibt der FCH in der unteren Tabellenhälfte.

Nach einem durchwachsenen Saisonstart hat der FC Homburg am vergangenen Wochenende in Bahlingen den ersten Saisonsieg gefeiert. Diesen Schwung wollte man mitnehmen und am Freitagabend zuhause gegen den FSV Frankfurt auch den ersten Heimsieg feiern.

Homburg hatte auch die ersten Chancen – blieb aber zunächst ohne Torerfolg. Mit einem torlosen Remis ging es in die Halbzeit.

Zwei Tore in den letzten Spielminuten

Lange sahe es so aus, als würde es bei diesem torlosen Remis bleiben, obwohl die Homburger zahlreiche Chancen hatten. Doch dann brachte Amid Khan Agha die Gäste zwei Minuten vor Ende der offiziellen Spielzeit in Führung.

Doch die Homburger Antwort ließ nicht lange auf sich warten. In der 91. Minute glich Markus Mendler zum 1:1 aus – letztlich auch der Endstand in einer teilweise hitzigen Partie. In der 93. Minute sah Max Dombrowka noch die gelb-rote Karte.

Nächster Gegner: VfB Stuttgart II

Weiter geht es für Homburg am Samstag, 16. September. Dann muss das Team von Cheftrainer Danny Schwarz bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgarts antreten. Anpfiff ist um 14.00 Uhr.

Über dieses Thema berichten die SR-Hörfunknachrichten am 08.09.2023.

Mehr zum FC Homburg

FC Homburg sichert sich drei Punkte beim Bahlinger SC Der FC Homburg hat sein Auswärtsspiel beim Bahlinger SC gewonnen. Die Grün-Weißen siegten nach einem Tor von Harres in der Schlussphase mit 1:0.

FC Homburg erkämpft sich einen Punkt gegen Schott Mainz Lange sah es so aus, als würde der FC Homburg die nächste Niederlage der Saison gegen Mainz einstecken müssen. Im letzten Drittel der Partie gelang es den Grün-Weißen dann aber doch noch, den 0:2-Rückstand auszugleichen. Am Ende trennten sich die Mannschaften mit einem 2:2.