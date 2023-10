Zweite Runde ausgelost FC Saarbrücken trifft im DFB-Pokal auf Bayern München Stand: 01.10.2023 19:26 Uhr

In der zweiten Runde des DFB-Pokals empfängt der 1. FC Saarbrücken den FC Bayern München. Das hat die Auslosung am Sonntagabend in der Sportschau ergeben. Homburg als einziger verbliebener Regionalligist trifft auf Greuther Fürth.

Am 31. Oktober und am 1. November wird die zweite Runde des DFB-Pokals gespielt. Jetzt steht fest, gegen wen die beiden saarländischen Mannschaften, die noch im Wettbewerb sind, spielen werden.

Der 1. FC Saarbrücken hat ein Hammerlos gezogen: Die Blau-Schwarzen empfangen den FC Bayern München im heimischen Ludwigspark.

Es ist das erste Pflichtspielduell beider Vereine seit 30 Jahren. "Das ist der absolute Knaller, die maximal schwere Aufgabe", sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl am Sonntag in der ARD-Sportschau. "Wir werden alles in die Waagschale werfen, um es den Bayern auch schwer zu machen."

FC Homburg spielt gegen Greuther Fürth

Als einziger Regionalligist ist auch der FC 08 Homburg in der zweiten Runde dabei. Die Grün-Weißen treten dabei gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth an. Völlig überraschend hatten sie in der letzten Runde den Bundesliga-Favoriten SV Darmstadt 98 mit 3:0 aus dem Rennen geworfen.

FCK empfängt den 1. FC Köln

Auf dem Betzenberg bekommt es der 1. FC Kaiserslautern mit Bundesligist 1. FC Köln zu tun.

Elversberg schon draußen

Für die SV Elversberg war es dagegen schon in der ersten DFB-Pokalrunde vorbei – die Elversberger unterlagen dem Bundesligisten FSV Mainz mit 0:1.

Das sind die weiteren Partien der 2. Runde:

Viktoria Köln - Eintracht Frankfurt

Arminia Bielefeld - Hamburger SV

SpVgg Unterhaching - Fortuna Düsseldorf

SV Sandhausen - Bayer Leverkusen

FC St. Pauli - Schalke 04

1. FC Nürnberg - Hansa Rostock

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim

Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg

SC Freiburg - SC Paderborn

VfB Stuttgart - Union Berlin

Hertha BSC - FSV Mainz 05

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

