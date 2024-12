Duell gegen Braunschweig Elversberg kann an die Tabellenspitze springen Stand: 15.12.2024 15:23 Uhr

Erstmals in der Vereinsgeschichte hat die SV Elversberg die Tabellenführung in der Zweiten Liga erobert. Matchwinner beim 3:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig waren Joker Damar und Top-Torjäger Asllani.

Thomas Braun

Vor dem Spiel war klar: Heute kann Elversberg Geschichte schreiben. Nachdem Zweitliga-Spitzenreiter Paderborn und der 1. FC Kaiserslautern am Samstag gepatzt hatten, konnte die SV Elversberg mit einem Sieg gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Tabellenführung in der Zweiten Liga erobern.

Die Elversberger begannen engagiert, hatten die erste Chance - dann aber übernahmen zunächst die Hausherren das Geschehen. In der 18. Minute musste Pinckert in höchster Not eine Flanke vor dem einschussbereiten Philippe retten, der fünf Minuten später die nächste Großchance für die Braunschweiger auf dem Fuß hatte. Alleine vor SVE-Keeper Kristof zog Philippe aber knapp rechts am Tor vorbei.

SVE-Treffer in der 40. Minute aberkannt

Auch wenn Braunschweig zu diesem Zeitpunkt ein Chancenplus verzeichnen konnte, blieb Elversberg durch schnelle Tempovorstöße immer gefährlich. Und fast wären die Saarländer in der 40. Minute dann auch durch Zimmerschied in Führung gegangen. Der Schiedsrichter entschied allerdings auf Stürmerfoul und erkannte den Treffer ab. So blieb es beim 0:0-Unentschieden zur Pause.

2:0 dank Sturmduo Damar und Asllani

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Elversberg den Druck, ging früh ins Pressing - nach knapp 60 Minuten brachte SVE-Trainer Horst Steffen mit Muhammad Damar für Schnellbacher auch frische Kräfte für die Offensive. Und der war maßgeblich am Elversberger Führungstreffer in der 62. Minute beteiligt.

Ein schnell ausgeführter Freistoß landete beim SVE-Toptorjäger Fisnik Asllani, der passte auf Damar, der von der Strafraumkante einfach draufhielt. Sein abgefälschter Schuss landete wieder bei Asllani, der schließlich aus kurzer Distanz sein insgesamt neuntes Saisontor erzielte.

Das Duo Asllani und Damar besorgte dann auch auch das 2:0 für Elversberger: In der 79. Minute schickte Damar Asllani mit einem Steilpass auf den Weg, der umtanzte Nikolaou und den Braunschweiger Torhüter Johansson und verwandelte aus spitzem Winkel zum 2:0.

Das war die Entscheidung, Braunschweig war geschlagen und wollte oder konnte nichts mehr entgegensetzen. Den Schlusspunkt setze in der Nachspielzeit Maurice Neubauer zum 3:0 für die Saarländer.

Elversberg dank besserem Torverhältnis an Tabellenspitze

Mit dem Sieg übernimmt Elversberg erstmals in der Vereinsgeschichte die Tabellenführung in der Zweiten Liga. Es bleibt aber eng in der Zweiten Bundesliga - insbesondere in der oberen Tabellenhälfte: Die ersten neun Clubs liegen alle innerhalb von nur drei Punkten, gleich die ersten drei Teams Elversberg, Köln und Paderborn sind punktgleich. Eine Niederlage kann schon den Unterschied zwischen Aufstiegsplatz und Tabellenmitte ausmachen.

Letztes Heimspiel des Jahres gegen Schalke

Zum Jahresabschluss am kommenden Freitag gibt es noch einen richtigen Leckerbissen an der Kaiserlinde: Dann kommt der Traditionsclub FC Schalke 04 ins Saarland. Schon kurz nach Beginn des Vorverkaufs Ende November waren die Heimbereiche im Stadion restlos ausverkauft.

Zwar ist die neue Westtribüne für zusätzliche 3500 Zuschauer mittlerweile fertiggestellt. Sie wird aber erst zum neuen Jahr zumindest teilweise eröffnet werden. Insgesamt kostet der Stadionumbau rund 30 Millionen Euro. Anpfiff der Partie am Freitag ist um 18.30 Uhr.

Über dieses Thema berichtet auch die SR sportarena im SR Fernsehen am 15.12.2024 berichtet.

Mehr zur SV Elversberg

Neue Westtribüne an der Kaiserlinde fertiggestellt Seit Jahren wird fleißig am Stadion von Fußballzweitligist SV Elversberg gebaut. Heute ist nun eine weitere Tribüne an der Kaiserlinde fertiggestellt worden. Dort finden rund 3500 Zuschauer Platz. Es stehen aber noch weitere Arbeiten an, erst 2026 soll alles fertig sein.

Elversberg dreht Partie gegen 1. FC Nürnberg Nach dem kleinen Rückschlag gegen Spitzenreiter Paderborn vergangene Woche ist die SV Elversberg in die Erfolgsspur zurückkehrt. Nach einem frühen Rückstand haben die Saarländer am Freitagabend das Spiel gegen Nürnberg noch gedreht und übernachten nun auf dem zweiten Tabellenrang.