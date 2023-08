Vorbereitungen auf Zuschaueransturm Elversberg passt Park- und Verkehrsregeln für erstes Heimspiel an Stand: 10.08.2023 12:29 Uhr

Am Samstag ist es soweit: Die SV Elversberg empfängt Mainz im DFB-Pokal zu ihrem ersten Heimspiel im eigenen Stadion nach dem Aufstieg. Damit sich der Verkehr in Grenzen hält, gelten rund um das Stadion nun neue Park- und Verkehrsregeln.

Im DFB-Pokal tritt die SV Elversberg am Samstag gegen den FSV Mainz 05 an. Die Partie ist etwas ganz Besonderes: Denn es ist das erste Heimspiel der SVE in dieser Saison im eigenen Stadion.

Sowohl für dieses Spiel als auch für die kommenden Heimspiele in der zweiten Bundesliga rechnet der Verein mit deutlich mehr Zuschauerinnen und Zuschauern als zuvor. Rund um das Stadion gelten deshalb neue Park- und Verkehrsregeln für Heimspiele.

Verein rät zur Anreise mit ÖPNV und Shuttle

Im unmittelbaren Umfeld des Stadions gibt es keine Parkmöglichkeiten für Zuschauer. Zudem richtet die Gemeinde Spiesen-Elversberg in den Wohngebieten rund um das Stadion nun Anwohnerparkzonen ein. In den angrenzenden Straßen ist das Parken für Stadionbesucher also nicht mehr möglich.

Der Verein empfiehlt Besuchern, die ÖPNV- und Shuttle-Angebote zu nutzen. Dafür fallen für die Stadionbesucher innerhalb des Saarlandes auch keine weiteren Kosten an. Denn mit einer gültigen Eintrittskarte oder einer Dauerkarte können Stadionbesucher Bus und Nahverkehrszüge ab vier Stunden vor und bis vier Stunden nach Spielende nutzen.

Zudem gibt es mehrere Shuttle-Angebote. An Heimspieltagen gibt es einen Bustransport von den Bahnhöfen in Neunkirchen und in St. Ingbert. Weiterhin besteht ein Shuttle-Angebot ausgehend vom Park&Ride-Parkplatz in der Grubenstraße in Neunkirchen-Heinitz sowie ab jetzt auch vom Parkplatz in der Redener Straße in Neunkirchen-Sinnerthal. Die Busse fahren dabei jeweils bereits ab zwei Stunden vor und bis zwei Stunden nach dem Spiel.

Einbahnstraßen für Heimspiele eingerichtet

An Heimspieltagen in Elversberg gelten rund um das Stadion zudem andere Verkehrsregeln. Mehrere Straßen werden zu Einbahnstraßen. Etwa die Waldstraße in Elversberg in Richtung Heinitz, aber auch die Friedrichsthaler Straße in Richtung Heinitz.

Ab dem 26. August soll zusätzlich eine Einbahnstraße in der Spieser Straße in Richtung Bildstock eingerichtet werden. Außerdem können Autos nicht mehr direkt von der Autobahnanschlussstelle Elversberg auf den Parkplatz der Arena fahren. Das ist für Besucher mit gültigem Parkausweis relevant. Sie können den Parkplatz über die Lindenstraße anfahren.

Vollsperrungen bei Spielen in der Dunkelheit

Sofern die Heimspiele in der Dunkelheit stattfinden, gibt es weitere Maßnahmen, die Fußgänger und Radfahrer schützen sollen. Insbesondere sollen dann die Spieser Straße und die Friedrichsthaler Straße voll gesperrt werden.

Auch die Stadt St. Ingbert hat bereits Vorbereitungen für das anstehende DFB-Spiel getroffen.

