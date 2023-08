2:3-Niederlage gegen FCK Elversberg erneut ohne Sieg in der 2. Liga Stand: 18.08.2023 20:28 Uhr

Die SV Elversberg hat am dritten Spieltag in der 2. Liga eine weitere Niederlage einstecken müssen. In einer spannenden Partie unterlag das Team von Horst Steffen dem 1. FC Kaiserslautern mit 2:3.

Nach einem Remis und einer Niederlage in der zweiten Liga und dem knappen DFB-Pokal-Aus gegen Mainz wollte die SV Elversberg am Freitag endlich wieder drei Punkte einfahren. Vor 42.000 Fans auf dem Kaiserslauterer Betzenberg war das keine einfache Aufgabe für das Team von Trainer Horst Steffen.

FCK führt nach Elfmeter

Die Elversberger starteten zwar offensiv in die Partie. Dann waren es in der 17. Minute aber die Gastgeber aus Kaiserslautern, die in Führung gingen – zumindest sah es zunächst danach aus. Kevin Kraus traf zum 1:0 für die Roten Teufel. Da er im Abseits stand, wurde es nicht gewertet.

Die Erleichterung bei den SVE-Fans war jedoch nur von kurzer Dauer. Wegen eines Handspiels von SVE-Mann Carlo Sickinger wurde dem FCK direkt im Anschluss ein Strafstoß zugesprochen. In der 21. Minute verwandelte Kraus den Elfmeter dann doch noch zur 1:0-Führung für den FCK.

Kurz vor der Halbzeitpause hatte die SVE dann noch einmal eine gute Chance nach einem Steckpass von Manuel Feil auf Wahid Faghir. Das Team kam aber nicht zum Abschluss. Mit der 1:0-Führung der Kaiserslauterer ging es deshalb in die Kabinen.

Elversberg dreht Partie

Nach dem Seitenwechsel wurden die Karten dann nochmal neu gemischt. Lauterns Richmond Tachie ließ in der 47. Minute eine Riesenchance liegen. Das nutzte das Team von Trainer Horst Steffen direkt aus. Paul Stock flankte von links flach auf Feil, der den Ball ins lange Ecke schob: 1:1-Ausgleich für die SVE.

In der 62. Minute setzte Semin Sahin dann noch einen drauf. Nach einem Doppelpass mit Faghir sicherte der Mittelfeldspieler das 2:1 für die Elversberger. Die Führung blieb der SVE jedoch nicht lange erhalten. In der 68. Minute glich Ragnar Ache für die Roten Teufel zum 2:2 aus.

Lautern holt sich Führung zurück

Rund zehn Minuten später drehten die Kaiserslauterer die Partie. Jean Zimmer traf ins lange Eck zum 3:2 für die Gastgeber. Elversberg konnte im Anschluss keinen Treffer mehr erzielen. Das Team hat damit auch am dritten Spieltag in der 2. Liga keinen Sieg einfahren können.

Nach der Niederlage gegen den 1. FCK steht die SVE auf dem 14. Tabellenplatz. Für die Elversberger geht es am Samstag, 26. August, weiter. Dann empfängt die Mannschaft um 13.00 Uhr Fortuna Düsseldorf an der Kaiserlinde.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 18.08.2023 berichtet.

