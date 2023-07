Nach drei Jahren Dacaj verlässt die SV Elversberg Stand: 14.07.2023 15:26 Uhr

Der Fußballzweitligist SV Elversberg und Mittelfeldspieler Eros Dacaj gehen getrennte Wege. Der Verein teilte mit, dass der Vertrag des 26-jährigen Mittelfeldspielers einvernehmlich aufgelöst worden sei.

Eigentlich hatte Eros Dacaj noch ein Jahr Vertrag bei der SV Elversberg. Allerdings teilte der Verein am Freitag mit, dass man den Vertrag einvernehmlich aufgelöst habe. Dacaj kehre zu seiner alten Wirkungsstätte beim SV Rödinghausen zurück. Der Verein spielt in der Regionalliga West.

Dacaj war im Sommer 2020 nach Elversberg gewechselt. In den ersten beiden Jahren kam er in der Regionalliga regelmäßig zum Einsatz. In der 3.Liga wurde er 14 Mal eingewechselt.

