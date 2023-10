1:1-Unentschieden im Ludwigspark 1. FC Saarbrücken schafft Last-Minute-Ausgleich gegen Lübeck Stand: 03.10.2023 21:13 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken hat am Dienstagabend gegen Aufsteiger VfB Lübeck 1:1-unentschieden gespielt. Nach einem frühen Führungstreffer für Lübeck lief der FCS dem Ausgleich lange hinterher. Dann fiel er doch noch - buchstäblich in letzter Minute.

Die Gäste aus dem über 700 Kilometer entfernten Lübeck erwischten den besseren Start in die Partie. Nach elf Minuten erzielte Jannik Löhden nach einem Eckball den Führungstreffer per Kopf.

Danach tat sich der FCS zunächst schwer ins Spiel zu kommen. Lübeck stand in der Defensive sehr kompakt. Der FCS versäumte es, sich klare Torchancen herauszuarbeiten, blieb stellenweise zu passiv. So ging es mit dem Spielstand 0:1 in die Kabinen.

FCS aktiv aber lange erfolglos in der 2. Halbzeit

In der zweiten Hälfte der Partie wurde der FCS schließlich wacher und aktiver. Lange Zeit sah es so aus, als sei der Ausgleich nur eine Frage der Zeit. Doch Lübeck verteidigte gut.

In der 84. Minute musste dann Patrick Sontheimer mit gelb-rot vom Platz. Er hatte Mirko Boland in den Unterleib getreten, als dieser gerade zum Kopfball springen wollte. In Unterzahl schien es so, als könne der FCS in den letzten Minuten den Rückstand nicht mehr aufholen.

Last-Minute-Ausgleich

Doch buchstäblich in der letzten Minute (90. + 10) konnte der FCS noch ausgleichen: Amine Naifi zirkelte einen Eckball über links direkt ins lange Eck.

Am kommenden Samstag geht es für den FCS weiter. Er reist zum Topspiel nach Aue. Anstoß ist um 16:30 Uhr.

Über dieses Thema berichten auch die SR-Hörfunknachrichten am 03.10.2023.

