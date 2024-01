3. Liga 1. FC Saarbrücken mit torlosem Remis gegen SC Verl Stand: 23.01.2024 21:00 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken ist in seinem ersten Liga-Spiel des Jahres am Dienstagabend nicht über ein torloses Unentschieden hinaus gekommen. Auswärts beim SC Verl mussten die Blau-Schwarzen die letzten 25 Spielminuten in Unterzahl spielen.

Die Partie begann mit intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld. Dabei war es in der ersten Halbzeit noch recht ausgeglichen zwischen den Mannschaften. In den ersten 30 Minuten gab es nur wenige echte Torchancen, die Partie spielte sich weitgehend zwischen den beiden Strafräumen ab.

In den letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit gab es noch auf beiden Seiten ein paar Chancen, die aber nicht in Tore mündeten. Zwei gute Chancen für den FCS hatten Kasim Rabihic und Luca Kerber unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff, aber der Verler Keeper Luca Unbehaun verhinderte beide Male den Führungstreffer der Gäste.

Mit dem Stand von 0:0 ging es in die Kabinen.

Zweite Halbzeit beginnt temporeich

Nach der Pause war dann etwas mehr Tempo im Spiel. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne, Abschlüsse gab es aber zunächst nicht.

In der 60. Minute gab es erneut eine gute Chance für den FCS. Doch den Kopfball von Kasim Rabihic konnte Unbehaun erneut entschärfen.

Rote Karte für Biada

Vier Minuten später dann ein herber Rückschlag für den FCS: Julius Biada sah von Schiedsrichter Mario Hildenbrand die Rote Karte, weil er mit einer Grätsche über den nassen Rasen Nicolás Sessa von den Beinen geholt hatte. Der FCS von nun an nur noch mit zehn Mann.

Saarbrücken blieb trotz einem Mann weniger kämpferisch. In der 76. Minute erzielte Luca Kerber per Kopfball ein Tor - doch an der Seitenlinie ging die Fahne hoch. Abseits, der Treffer zählte nicht.

Auch Verl hatte danach noch einige gute Chancen, doch es blieb bis zum Schluss beim 0:0. Der FCS rangiert damit auf dem 8. Tabellenplatz.

Über dieses Thema berichtet auch aktuell am 22.01.2024 im SR Fernsehen.

