Zweite Niederlage in Folge Energie Cottbus verliert auch gegen Osnabrück Stand: 01.03.2025 17:04 Uhr

Energie Cottbus bleibt im zweiten Spiel in Folge ohne Sieg. Gegen Osnabrück musste sich die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz 1:2 geschlagen geben. Nach einer furiosen Anfangsphase entschied ein Elfmeter die Partie.

Cottbus mit der ersten Heimniederlage der Saison und der zweiten in Folge in der 3. Liga

gute, kämpferische Leistung, am Ende fehlte das Glück im Abschluss



alle Tore im Spiel diskussionswürdig

Dresden kann mit einem Sieg die Cottbuser von der Spitze verdrängen



Energie Cottbus hat in der 3.Fußball-Liga erneut verloren. Mit Osnabrück war der ehemalige Verein von Trainer Wollitz zu Gast im LEAG Energie Stadion. In einer ausgeglichenen Partie vor 12.500 Zuschauern konnte Cottbus nicht ausreichend gegenhalten und muss nun um die Tabellenführung zittern.

Der Spielverlauf

Neun Minuten, zwei Tore, ein Elfmeter: So die knappe Zusammenfassung der Anfangsphase im LEAG Energie Stadion. Während es mit einer kalten Dusche für Energie Cottbus losging – Marcus Müller nutzte den ersten Torschuss der Gäste und eine schläfrige Cottbuser Abwehrleistung zur 1:0-Führung aus (6. Minute) -, konnten sich Trainer Claus-Dieter Wollitz und seine Mannschaft kurze Zeit später über einen Elfmeter der kontroversen Sorte freuen. Dem Osnabrücker Niklas Niehoff sprang der Ball – nach Flanke von Maximilian Krauß – vom eigenen Fuß aus kürzester Distanz an den Arm: Schiedsrichter Yannick Rupert gab Strafstoß, Tolcay Cigerci verwandelte sicher zum 1:1 (9.).

Von klarer Cottbuser Dominanz konnte im weiteren Verlauf der 1. Halbzeit nicht die Rede sein. Ein Blick auf die Trainerbank zeigte einen hadernden Wollitz. Und doch hatte Energie die klareren Torchancen: Sowohl Axel Borgmann (32.) als auch Lucas Copado (37.) vergaben jeweils eine der berühmten Hundertprozentigen.



Mit dem 1:1 ging es in die Kabine, mit zwei neuen Spielern schickte Osnabrück-Trainer Marco Antwerpen sein Team zurück aufs Feld. Für Kofi Amoako kam Robert Tesche rein, Maxwell Gyamfi ersetzt Yigit Karademir. Energie wiederum war kurz nach Wiederanpfiff zum Wechsel gezwungen: Dominik Pelivan verletzte sich ohne Gegnereinwirkung, für ihn kam Joshua Putze in die Partie.

Die 64. Minute lieferte erneut einen Elfmeter, über den zumindest diskutiert werden kann. Nutznießer in diesem Fall: Der VfL Osnabrück. Cigerci brachte Niehoff haarscharf an der Strafraumgrenze zu Fall. Den daraus resultierenden Strafstoß versenkte Doppelpacker Marcus Müller. Die hitzige und umkämpfte Partie blieb daraufhin ohne weitere Treffer. Das bedeutet: Cottbus bleibt bei 48 Punkten und auf Platz 1 der Drittliga-Tabelle. Konkurrent Dynamo Dresden kann mit einem Sieg gegen Verl (Samstag, 16:30 Uhr) aber punktemäßig gleichziehen und die Tabellenführung übernehmen.

Spieler des Tages

Doppelt getroffen und damit den Osnabrücker Sieg gesichert: Wer sollte Spieler des Tages sein, wenn nicht Marcus Müller? Der Mittelstürmer blieb früh in der Partie sowie vom Elfmeterpunkt cool und verdiente sich so die besondere Erwähnung. Das Team von Marco Antwerpen blickt auf fünf Siege und zwei Remis aus den letzten sieben Spielen und ist aktuell kaum zu stoppen.

Was war denn da los?

Ein Elfmeter, der in doppelter Hinsicht fraglich war: In der 2. Halbzeit brachte Tolcay Cigerci den Osnabrücker Niklas Niehoff zu Fall. Bei genauer Betrachtung stellen sich aber die Fragen: War es überhaupt ein Foul oder spielt Cigerci den Ball? Und fand das Foul vielleicht sogar außerhalb des Strafraums statt? Müller verwandelte den gegebenen Strafstoß jedenfalls und sorgte so für den 2:1-Endstand.



Stimmen zum Spiel

Claus-Dieter Wollitz (Trainer, FC Energie Cottbus): "Wir haben in der ersten Halbzeit zwei riesige Chancen, haben das Spiel danach über weite Phasen kontrolliert. Doch kurz nach der Pause waren wir zu passiv und die Kontrolle dann verloren. Und leider hatte der Schiedsrichter heute keine Linie."



Tolcay Cigerci (FC Energie Cottbus): "Hinten raus haben wir auf den Ausgleich gedrückt, wir hatten auch unsere Chancen. Gefehlt haben am Ende nur die Tore, ansonsten können wir uns keinen Vorwurf machen. Einen Punkt hätten wir mitnehmen können."



Marco Antwerpen (Trainer, VfL Osnabrück): "Wir haben richtig gut reingefunden. Das 1:0 hat uns extreme Sicherheit gegeben. Bis zur 35. Minute haben wir das Spiel kontrolliert, aber durch unsere einfachen Ballverluste haben wir Cottbus in die Karten gespielt. In der zweiten Halbzeit sind wir nicht unverdient in Führung gegangen und haben es danach leidenschaftlich verteidigt."



