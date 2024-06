Zweite Fußball-Bundesliga Zweite Fußball-Bundesliga: Hertha verpflichtet Michael Cuisance Stand: 21.06.2024 18:42 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat den französischen Spieler Michael Cuisance verpflichtet. Der 24-Jährige kommt vom italienischen Zweitligisten FC Venedig, war in der vergangenen Spielzeit jedoch an den deutschen Zweitligisten VfL Osnabrück ausgeliehen. Cuisance erhält einen Vertrag bis 2027.



Herthas Sportdirektor wird in einer Vereins-Mitteilung wie folgt zitiert: "Michael hat sein Talent schon früh in großen Vereinen unter Beweis gestellt. Er verfügt über besondere Fähigkeiten mit dem Ball, hat gerade in der jüngsten Vergangenheit strategische Fähigkeiten gegen den Ball dazu gewonnen und besitzt einen starken linken Fuß."

Viele Stationen

Der gebürtige Straßburger Cuisance spielte in Deutschland bereits für Borussia Mönchengladbach und Bayern München. Dorthin war der ehemalige U21-Nationalspieler seines Landes im Jahr 2019 für immerhin acht Millionen Euro Ablöse gewechselt. Beim deutschen Rekordmeister konnte er die Erwartungen jedoch nicht erfüllen, sodass sich in den Folge-Jahren eine kleine Odyssee durch Fußball-Europa anschloss. Marseille, Venedig, Genua, Osnabrück hießen die Stationen. Nun also Berlin



"Meine Familie und ich sind sehr glücklich, hier unterschrieben zu haben. Es ist ein super Schritt für uns. Mir ist die Entscheidung für diese spannende Aufgabe leichtgefallen, denn der Verein und ich haben die gleichen Ziele. Ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft zu trainieren und im Olympiastadion aufzulaufen", so Cuisance laut der Mitteilung der Hertha.

