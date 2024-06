Zweite Fußball-Bundesliga Zweite Fußball-Bundesliga: Hertha BSC verlängert mit Zeefuik Stand: 24.06.2024 19:57 Uhr

Deyovaisio Zeefuik spielt auch in der kommenden Saison der zweiten Fußball-Bundesliga für Hertha BSC. Wie der Verein am Montagabend mitteilte, hat der niederländische Defensivspieler seinen Vertrag in Berlin um ein weiteres Jahr verlängert.



Der 26-Jährige war vor vier Jahren vom FC Groningen an die Spree gewechselt und bestritt seitdem 56 Pflichtspiele im Hertha-Trikot.



Ursprünglich war davon ausgegangen, dass Zeefuik den Verein in diesem Sommer verlässt. Als zu hoch galt das Gehalt des Niederländers. Nun also die Kehrtwende, die mit einer Reduzierung der Bezüge einher gehen dürfte.

Hertha verpflichtet Michael Cuisance mehr

Freude auf beiden Seiten

"Deyo hat in der abgelaufenen Saison auf verschiedenen Positionen mit stabilen Leistungen überzeugt und unser Spiel mit seiner Intensität, seiner Einsatzfreude und seiner Dynamik bereichert. Wir freuen uns deshalb, dass wir uns auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen konnten", sagte Sportdirektor Benjamin Weber.



Zeefuik selbst ergänzte: "Ich bin glücklich, hier zu bleiben, und habe das Vertrauen von Benny und Zecke gespürt. Hertha ist ein toller Klub und wir haben hier klasse Bedingungen, aber genauso wichtig waren für mich die Fans. Ich habe all ihre Kommentare gelesen, in denen sie mich gebeten haben, zu bleiben. Sie haben mir damit ein gutes Gefühl gegeben, mich sehr stolz gemacht."

Am Vormittag hatte Hertha die Saisonvorbereitung aufgenommen. Zunächst steht dabei Leistungsdiagnostik auf dem Programm, ehe der neue Berliner Trainer Cristian Fiel am Mittwoch das erste Mannschaftstraining leiten wird.

Sendung: rbb|24 Inforadio, 24.06.2024, 20:15 Uhr