Startzeiten, Sperrungen und Co. Wo es in Berlin durch den Halbmarathon am Wochenende voll wird Stand: 03.04.2025 21:18 Uhr

Mehr als 35.000 Sportlerinnen und Sportler sind für den Berliner Halbmarathon am Sonntag gemeldet. Die Berlinerinnen und Berliner müssen sich auf Sperrungen und Verkehrseinschränkungen einstellen.

Das erste April-Wochenende steht in Berlin auch in diesem Jahr im Zeichen des ersten großen Laufereignisses des Jahres - des Halbmarathons. Mehr als 35.000 Inlineskater, Rollstuhlfahrer und Handbiker sowie natürlich Läufer gehen für das Rennen über 21,0975 Kilometer an den Start. Die Berliner müssen sich auf Streckensperrungen und damit einhergehende Verkehrseinschränkungen einstellen.

Wann beginnt das Rennen?

Der Rennsonntag beginnt mit dem Start der Inlineskater um 9:15 Uhr. Im Anschluss, um 9:55 Uhr, begeben sich die Rollstuhlfahrer und Handbiker auf die Strecke. Die Läufer, die den Großteil des Teilnehmerfelds ausmachen, starten in mehreren Wellen ab 10:05 Uhr. Das Zeitlimit für die Teilnehmenden beträgt 3:15 Stunden ab dem Überqueren der Startmatte.

Wie verläuft die Strecke?

Die Strecke hat sich zum ersten Mal seit 2019 leicht verändert. Wie gehabt geht es zunächst nach dem Start an der Siegessäule Richtung Schloss Charlottenburg. Der Kurfürstendamm wird dann aber nicht wie zuletzt über den Lietzensee erreicht, sondern auf direktem Weg durch die Schloß-, Windscheid-, Droysen- und Nestorstraße. An der Gedächtniskirche vorbei und über den Potsdamer Platz geht es dann in den östlichen Teil der Stadt. Der fehlende Schlenker zum Lietzensee wird mit einem Abschnitt über den Strausberger Platz wett gemacht. Entlang der Straße Unter den Linden laufen die Teilnehmenden dann ins Ziel am Brandenburger Tor.

Wo und wann ist mit Sperrungen zu rechnen?

Entlang der Strecke muss mit Beginn der Aufbauarbeiten am Freitag mit etlichen Sperrungen gerechnet werden. Diese gestalten sich laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) wie folgt:



Ab Freitag, den 04.04.2024, 06:00 Uhr bis Montag, den 07.04.2024, 18:00 Uhr





Vollsperrung Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor

Ab Freitag, den 04.04.2024, 18:00 Uhr bis Montag, den 07.04.2024, 12:00 Uhr





Vollsperrung Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern (ausschließlich) und Brandenburger Tor

Vollsperrung Ebertstraße zwischen Behrenstraße (ausschließlich) und Scheidemannstraße (einschließlich)

Scheidemannstraße zwischen Ebertstraße (einschließlich) und Heinrich-von-Gagern-Straße

John-Foster-Dulles-Allee zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Spreeweg

Vollsperrung Yitzhak-Rabin-Straße, Heinrich-von-Gagern-Straße, Annemarie-Renger-Straße und Paul-Löbe-Allee

Am Sonntag, den 06.04.2024, in der Zeit von 07:00-17:30 Uhr





Vollsperrung Unter den Linden zwischen Brandenburger Tor und Spandauer Straße

Die Beginn der Straßensperrung am Sonntag für die gesamte Strecke erfolgt laut VIZ etwa um 7:45 Uhr, also 90 Minuten vor dem ersten Start. Autos können die Strecke nicht beziehungsweise nur bei Freigabe durch Verkehrsposten queren. Auch für Fußgänger und Radfahrer gibt es Einschränkungen. Bis etwa 15 Uhr sollen die Sperrungen Stück für Stück aufgehoben und die Straßen wieder freigegeben werden.



Wie wird das Wetter?

Die Wettervorhersage für Sonntag ist aus Läufersicht ordentlich. Bei Temperaturen von fünf bis sieben Grad dürften sich die meisten Teilnehmer zwar ein bisschen wärmeres Wetter wünschen. Für ausbleibenden Regen und Sonnenschein werden die Läufer aber dankbar sein.



