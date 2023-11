Uefa Youth League Was Unions Nachwuchs den Profis international schon voraus hat Stand: 07.11.2023 15:17 Uhr

Während die Profis des 1. FC Union Berlin noch auf den ersten Sieg in der Champions League warten, ist die U19 in der Youth League schon einen Schritt weiter. Gegen Neapel konnten die Nachwuchsspieler nicht nur lernen, sondern auch punkten.

Ein Sieg gegen die SSC Neapel: Worauf die Mannschaft des 1. FC Union Berlin am Mittwochabend in der Champions League hofft, hat die U19 im Hinspiel bereits vorgemacht. Denn nicht nur die Profis sind diese Saison in der Königsklasse dabei, auch der Nachwuchs darf international in der Uefa Youth League ran.



So funktioniert die Youth League

Die ist ein Ableger der Champions League und wird seit der Saison 2013/14 ausgetragen. Der Union-Nachwuchs ist zum ersten Mal dabei. "Das ist auf alle Fälle ganz krass für die Jungs. Und toll, dass sie diese Möglichkeit haben und uns die Profis diesen Wettbewerb sozusagen geschenkt haben", sagt U19-Trainer Marco Grote. Parallel zur Königsklasse messen sich jeweils die 32 A-Jugend-Mannschaften der Vereine, die sich für die Gruppenphase qualifiziert haben, und die 32 Jugendmeister der stärksten Nationen nach dem Uefa-Klubkoeffizienten. Neben dem Nachwuchs von Union, Bayern, Dortmund und Leipzig ist diese Saison auch das Team von Mainz 05 dabei.



Für die Mannschaft sind die Reisen vor allem eine sportliche Erfahrung. "In Madrid hatten wir so eine Stunde, um in der Stadt rumzulaufen, aber auch nur in der Umgebung des Hotels. Viel von der Stadt sieht man irgendwie nicht, was dann schade ist, aber letztendlich sind wir auch da, um Fußball zu spielen und darauf liegt dann auch der Fokus", sagt Union-Spieler Noah Engelbreth. Auch mit den anderen Mannschaften gebe es nur wenig Austausch: "Nach dem Abpfiff kann man nochmal fünf, zehn Minuten reden, aber das ist eher wenig."



Von den anderen Teams lernen

Doch auch so nehmen die jungen Spieler viel aus diesen Begegnungen mit. "Die Spielarten gegen internationale Gegner sind schon auch anders. Unsere Bundesliga-Gegner spielen oft ähnlich", sagt Engelbreth. Das Spieltempo und die Zweikampfhärte würden sich beispielsweise unterscheiden. "Das kann man dann ins eigene Spiel einbauen und auch daraus lernen, wie man dagegenhält", sagt der 18-Jährige.



Ihr Auftaktspiel bei Real Madrid verlor die Mannschaft 1:2. Gegen die U19 von Braga gab es eine 1:4-Niederlage. Im Spiel gegen Neapel holte Union Berlin den ersten Sieg. "Schöner ist es, wenn du gewinnst, aber du lernst natürlich in diesem direkten Duell auf diesem Niveau so wahnsinnig viel", sagt Trainer Marco Grote. Zur Wahrheit würde aber auch gehören, dass Neapel nicht die Qualität von Braga oder Real Madrid habe. Auch den Berlinern fehlt in der Breite noch der Anschluss an diese beiden Teams: "Die Profis haben die Überholspur in den letzten Jahren relativ schnell eingenommen. Da sind wir mit dem Nachwuchs eben noch nicht. Dazu müssen wir auch lernen und uns weiterentwickeln."



Zwei der vergangenen Spiele fielen auf schulfreie Tage, aber für die Reise zum Rückspiel nach Neapel mussten sich die Spieler freistellen lassen. "Das muss man dann nacharbeiten, aber das geht dann auch. Man schafft das, wenn man das will", sagt Noah Engelberth. "Ich glaube, für viele von uns sind das bis jetzt die größten Spiele der Karriere und ich denke, für manche wird es auch für immer ein Highlight sein." Wenn man gegen Mannschaften wie Neapel oder Real Madrid mithalten oder sogar einen Punkt holen könne, sei das "schon irgendwie surreal."



Sendung: rbb24 Inforadio, 07.11.2023