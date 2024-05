Fragen und Antworten Was Sie vor dem DFB-Pokalfinale in Berlin wissen müssen Stand: 22.05.2024 17:05 Uhr

Rund 70.000 Zuschauer werden im Olympiastadion dabei sein, wenn am Samstag (20 Uhr) der 1. FC Kaiserslautern und Bayer 04 Leverkusen um den DFB-Pokal spielen. Das sind die wichtigsten Infos rund um das Endspiel.

Wo treffen sich die Leverkusener und Lauterer Fans?

Die Anhänger des aktuellen Deutschen Meisters Bayer Leverkusen werden sich auf dem Hammarskjöldplatz nahe der Messe treffen. Eine Auslosung hat ergeben, dass sich die Leverkusener Fans im Stadion rund um das Marathontor platzieren werden.



Der Anhang von Kaiserslautern wird demnach aus der Ostkurve sein Team anfeuern. Vor der Partie gilt der Breitscheidplatz als Anlaufpunkt für alle Fans der "roten Teufel".



Wie viele Pokal-Titel holten die Finalisten?

Der 1. FC Kaiserslautern steht zum achten Mal in seiner Vereinshistorie im DFB-Pokal-Finale. Das bisher letzte Endspiel der mit Beteiligung der Pfälzer liegt allerdings schon 21 Jahre zurück (1:3 gegen Bayern München). Gewinnen konnte Kaiserslautern die Trophäe zweimal (1990, 1996).



Fünfmal qualifizierte sich die Werkself für das Pokalfinale, gewann den Titel allerdings nur im Jahr 1993: Bayer Leverkusen besiegte damals die "Bubis" von Hertha BSC mit 1:0.

Welche Trikots tragen die Teams?

Bayer 04 Leverkusen wird in seinen schwarz-roten Heimtrikots auflaufen. Kaiserslautern, für die die Partie das wohl speziellste Spiel der letzten Jahrzehnte ist, wird ein eigens für das Finale gestaltetes Sondertrikot tragen.



Gibt es noch Tickets?

Auf offiziellem Weg gibt es (Stand: 21.05.) noch einige VIP-Tickets. Ab gut 1.000 Euro kann man am Samstagabend dabei sein. Alle günstigeren Eintrittskarten sind bereits vergriffen. Es ist davon auszugehen, dass die Partie ausverkauft sein wird.



Wer ist der Schiedsrichter beim DFB-Pokal-Finale?

Der 43-jährige Bastian Dankert wird die Partie zwischen Leverkusen und Kaiserslautern leiten. Für den Rostocker ist es der erste Einsatz in einem Pokal-Endspiel in Berlin. Lutz Michael Fröhlich, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, sagte zur Nominierung: "Bastian Dankert ist ein erfahrener und international anerkannter Schiedsrichter, der eine sehr gute Saison gepfiffen und sich dieses Finale damit absolut verdient hat."



Wo wird die Partie übertragen?

Das DFB-Pokalfinale wird im Free-TV in diesem Jahr von der ARD gezeigt. Ab 19 Uhr berichten Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger live aus dem Olympiastadion. Die Sportschau wird das Finale außerdem als Audio-Vollreportage übertragen.



Das Pokalfinale ist am Samstag allerdings nicht das einzige Fußball-Highlight in der ARD. Bereits ab 11:30 Uhr überträgt die Sportschau im Fernsehen und auf sportschau.de den "Finaltag der Amateure", also die Landespokal-Endspiele aus den Bundesländern. Alle 21 Spiele werden in drei Konferenzen live im TV und zusätzlich 16 der 21 Partien zusätzlich in voller Länge im Livestream zu sehen sein.



Zu diesen 16 Spielen zählen auch die Duelle aus Berlin und Brandenburg. Sie werden auf rbb24.de gestreamt. Ab 11:45 Uhr startet die Übertragung des Berliner Landespokal-Endspiels zwischen Makkabi Berlin und Viktoria 1889. Ab 15:45 Uhr folgt dann der Livestream des Brandenburger Duells zwischen dem Energie Cottbus und Babelsberg 03.

