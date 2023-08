Verdacht der Steuerhinterziehung Vorstandsvorsitzender des SC Potsdam Peter Rieger tritt zurück Stand: 29.08.2023 18:00 Uhr

Der Vorstandsvorsitzende von Volleyball-Bundesligist SC Potsdam, Peter Rieger, ist zurückgetreten. Das gab der Verein am Dienstag in einer Mitteilung bekannt. Demnach reagiert Rieger auf zuletzt bekannt gewordene Vorwürfe der Steuerhinterziehung. Wie unter anderem der rbb berichtete, wirft das Vereinspräsidium dem Vorstand um Peter Rieger vor, durch Vertragsgestaltungen Lohnsteuern hinterzogen zu haben.

Schweres Zerwürfnis und Verdacht der Steuerhinterziehung beim SC Potsdam Beim Volleyball-Bundesligisten SC Potsdam kam es zu einem Zerwürfnis. Der Präsident wirft dem Vorstand vor, durch die Vertragsgestaltungen Lohnsteuern hinterzogen zu haben. Nun steht die Zukunft des Vereins auf dem Spiel. Von Lars Beckermehr

Längerer Machtkampf im Klub

Mit Spielerinnen und Betreuern seien Zusatzverträge über Übungsleiterpauschalen, Reisekostenzahlungen oder Arbeitsverträge für Dritte geschlossen und dadurch Teile der Gehälter einkommenssteuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt worden, so der Vorwurf, den ein Gutachten eines Fachanwalts bestätigt. Neben strafrechtlichen Aspekten sei dem Verein durch anstehende Nach- und mögliche Strafzahlungen ein erheblicher finanzieller Schaden entstanden.



Rieger hatte sich gegen die Anschuldigung gewehrt, sich bewusst rechtlich fehlverhalten zu haben, jedoch eigene Versäumnisse eingeräumt. "Wir haben aber am Ende unsere Kontrollpflicht vernachlässigt, weil wir mit anderen Projekten des Vereins beschäftigt waren", hatte Rieger dem rbb unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe gesagt. Durch die Weitergabe des vom Präsidium beauftragten Gutachtens an die Öffentlichkeit sah sich Rieger an den Pranger gestellt, seine Arbeit und die seiner Kollegen diskreditiert.



Schon länger schwelt ein Machtkampf zwischen Vereinspräsident Andreas Klemund und Vorstand Peter Rieger, dessen Familie den größten Verein Brandenburgs über drei Generationen entscheidend mitgeprägt hat. Auch Mediatoren hätten die massiven Verwerfungen nicht auflösen können, hatte Rieger dem rbb gesagt.

SC Potsdam gliedert Volleyball-Profiteam aus und muss Unterlagen bei der Liga nachreichen Nachdem der Verdacht der Steuerhinterziehung beim Volleyball-Bundesligisten SC Potsdam aufgekommen ist, schreitet nun auch die Volleyball-Bundesliga ein. Die Brandenburger müssen Unterlagen zur Nachlizenzierung einreichen. Von Lynn Kraemermehr

Klemund dankt Rieger

Der 70-Jährige hatte den Klub 1994 mitgegründet und zu einem der größten Sportvereine der Region entwickelt. "Volleyball Bundesliga, Leichtathletik, Bobsport, Rhythmische Sportgymnastik, Para-Sport und vieles mehr: Der SC Potsdam hat mit seinen Erfolgen im Laufe vieler Jahre dafür gesorgt, Millionen Menschen zu erreichen und zu begeistern", wird Rieger in der Mitteilung des Vereins zitiert.



"Die Verdienste von Peter Rieger sind unbestritten. Der Club verliert mit ihm eine wichtige Persönlichkeit. Für seine Arbeit in den letzten Jahrzehnten im Verein und für Potsdam bedanke ich mich ausdrücklich", so Klemund in der Mitteilung.

Sendung: rbb24, 29.08.23, 18 Uhr