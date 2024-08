Vorbericht zum Spiel in Mainz Vorbericht zum Spiel in Mainz: Bo gegen Bo beim Bundesliga-Auftakt von Union Berlin Stand: 22.08.2024 19:26 Uhr

Am Samstag (15.30 Uhr) startet der 1. FC Union in die Bundesliga-Saison. Zum Auftakt steht dabei für den neuen Trainer Bo Svensson direkt ein ganz besonderes Duell an. In Mainz kehrt er zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Fakten zum Spiel

Es wird das 98. Bundesligaspiel als Cheftrainer für Unions Coach Bo Svensson, alle vorherigen absolvierte er mit dem 1. FSV Mainz 05

Im sechsten Bundesliga-Jahr startet Union erstmals auswärts in eine Erstliga-Saison

Sowohl der 1. FC Union als auch Mainz haben in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert

Schon in der Vorsaison trafen Union und Mainz am 1. Spieltag aufeinander. Dabei gelang den Köpenickern ein 4:1-Erfolg und Stürmer Kevin Behrens nach 52 Sekunden das schnellste Bundesliga-Tor der Vereinsgeschichte

Union ist gegen Mainz seit sechs Spielen ungeschlagen (vier Siege, zwei Remis) und verlor nur eines von zehn Bundesliga-Duellen gegen die Rheinhessen

So läuft es bei Mainz

In der vergangenen Saison sah es für den 1. FSV Mainz 05 lange so aus, als wäre der Abstieg in die 2. Bundesliga nicht mehr zu vermeiden. Bis weit nach der Winterpause steckten sie tief im Tabellenkeller fest. Doch zum Saisonende starteten die Mainzer eine unglaubliche Serie, blieben neun Spiele in Folge ungeschlagen und retteten - genauso wie Union - mit einem Sieg am letzten Spieltag (3:1 in Wolfsburg) den Klassenerhalt.

Auch die Vorbereitung sei nun nicht schlecht gelaufen, berichtet Gegner-Expertin Mara Pfeiffer. "Gerade das letzte Testspiel zuhause gegen Montpellier war gut. Und auch im Pokal haben sie die knifflige Aufgabe gegen einen Drittligisten in der Verlängerung dann gut gelöst (3:1 gegen Wehen Wiesbaden, Anm. d. Red.)", so die Journalistin.



Ein wenig Skepsis bleibt aber dennoch. Denn durch den Rekord-Abgang von Brajan Gruda (Für 30 Millionen nach Brighton) und den Verlust von Leandro Barreiro (ablösefrei zu Benfica Lissabon) hat der FSV zwei Schlüsselakteure der vergangenen Spielzeit verloren. "Wen man sich im Vereinsumfeld umhört, dann gab es schon eine Sehnsucht danach, dass man sich dafür einen neuen Spieler holt, der einen großen Unterschied auf dem Platz macht", sagt Pfeiffer.



Das sei mit Neuzugang Kaishu Sano in Ansätzen gelungen. Im Pokal gegen Wiesbaden zeigte der Japaner eine extrem starke Leistung. Und doch hat die Verpflichtung den Verein in eine schwierige Situation gebracht, denn so gut Sano sich auf dem Platz eingefügt hat, so umstritten ist er daneben - aufgrund eines Vorfalls in seiner Heimat.

Das bewegt die Mainzer Fans

Sano war in der Sommerpause nach Vergewaltigungsvorwürfen in Tokio festgenommen worden und saß 16 Tage lang in Untersuchungshaft, bevor die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen den 23-Jährigen einstellte. Für die Vereinsverantwortlichen von Mainz 05 galt die Sache damit als geklärt, nicht aber für die aktive Fanszene. Diese veröffentlichte nun vor dem Pokalspiel gegen Wiesbaden ein Statement. "Darin werfen sie dem Verein vor, dass er nicht transparent genug mit der Geschichte umgeht und dass die Unschuldsvermutung nicht unbedingt bedeutet, dass die Frau gelogen haben muss", erklärt Pfeiffer.

Für deutlich mehr Freude auf den Rängen wird am Samstag ein alter Bekannter sorgen. Unions neuer Trainer Bo Svensson kehrt mit den Köpenickern an seine alte Wirkungsstätte zurück. Sieben Jahre lang war er Spieler von Mainz 05 und stand später dann auch noch einmal rund sieben Jahre - mit Unterbrechungen - als Coach des FSV an der Seitenlinie. "In Mainz sind alle schon sehr emotional. (...) Er war so lange so eng mit dem Verein verbunden. Für ihn wird es bestimmt ein komisches Gefühl sein, plötzlich auf der anderen Trainerbank zu sitzen", sagt die Gegner-Expertin.



Auch wenn sie ihn in Mainz vermissen: Der aktuelle Trainer Bo Henriksen trägt nicht nur den selben Vornamen, sondern ist auch deutlich erfolgreicher als Svensson. Die 05er verloren nur zwei der 13 Bundesliga-Spiele unter seiner Regie, punkteten also 11-mal (6 Siege und 5 Remis). In der Henriksen-Tabelle (ab dem 13. Februar 2024) belegt der FSV Rang 5, holte einen Punkt mehr als der FC Bayern in diesem Zeitraum.

Auf diese Spieler sollte Union besonders achten

Auch wenn er kontrovers gesehen wird, den größten sportlichen Eindruck auf dem Platz hätte im Pokalspiel der Japaner Sano hinterlassen, sagt Pfeiffer. Hoffnungen legt sie aber auch auf Offensivmann Paul Nebel. "Er war die letzten beiden Saisons an den KSC ausgeliehen und hat eine gute Rolle in der 2. Liga gespielt. In der Vorbereitung hat er gezeigt, dass er einen Unterschied machen kann."



Auch Nadiem Amiri sollte man laut der Gegner-Expertin immer auf dem Zettel haben. Im Pokalspiel habe dieser wieder viel Kampfgeist und Energie auf den Rasen gebracht. Zudem sei Jonathan Burkardt ein großer Faktor. "Endlich können sie mal mit ihm in die Saison starten", sagt Pfeiffer. Der 24-Jährige hatte den Auftakt in den letzten beiden Spielzeiten jeweils verletzt verpasst. Nun war er direkt im Pokal als Torschütze erfolgreich.

Das sagen die Trainer

Bo Henriksen (1. FSV Mainz 05): "Wir wissen, dass Union Berlin eine gute Mannschaft ist. Ich hoffe natürlich, dass die ganze Saison spannend ist und wir ein gutes Resultat am Samstag erspielen. Natürlich hoffen wir auch, dass das Spiel nicht so spannend ist wie gegen Wiesbaden."



Bo Svensson (1. FC Union Berlin): "Ich komme wieder an eine Stelle, an der ich sehr lange als Spieler und auch als Trainer war. Es ist ein besonderer Ort für mich. (...) Wir haben eine Aufgabe vor uns, das ist der Hauptfokus. Aber für mich persönlich ist es natürlich ein besonderes Spiel."

So könnte Union spielen

Im Vergleich zur Startelf im Pokal könnte Svensson beim Bundesliga Auftakt einige Wechsel in der Startelf vornehmen. Auch wenn Leopold Querfeld seine Sache in der Abwehrkette während der Vorbereitung gut gemacht hat, wird wohl Diogo Leite wieder zurückkehren, nachdem er gegen Greifswald noch angeschlagen war. Auch Kapitän Christopher Trimmel könnte ein heißer Kandidat für die Startelf sein, zumal Josip Juranovic nach einer Operation erst einmal nicht zur Verfügung stehen wird.



Im Pokal glänzte der Belgier Yorbe Vertessen als Joker und schoss nach seiner Einwechslung das Siegtor. Zur Belohnung könnte Svensson in Mainz von Beginn an auf ihn setzen und Laszlo Benes aus der ersten Elf nehmen.



Unions mögliche Startelf: Rönnow - Leite, Vogt, Doekhi - Gosens, Schäfer, Khedira, Trimmel - Vertessen, Hollerbach - Jordan

Die Prognose

Der Tipp der Gegner-Expertin: "Es treffen zwei Teams aufeinander, die letzte Saison beide lange am Abgrund getanzt haben und sich am Ende mit einem positiven Erlebnis rausgezogen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein hohes Unentschieden gibt. 3:3", sagt Pfeiffer.



Der Redaktionstipp: Mainz liegt Union und Bo Svensson kennt den Gegner bestens. Die Köpenicker starten mit einem knappen Erfolg in die Saison und gewinnen mit 1:0.

Sendung: rbb24, 22.08.2024, 21:45 Uhr