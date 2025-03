3. Fußball-Liga Vor Spiel gegen Sandhausen: Torjäger Thiele bleibt bei Energie Cottbus Stand: 14.03.2025 16:48 Uhr

Unmittelbar vor der Abfahrt zum Auswärtsspiel in Sandhausen verkündete Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz eine gute personelle Nachricht. Allerdings auch eine schlechte. Von Andreas Friebel

Die Pressekonferenz vor der Drittliga-Partie des FC Energie Cottbus beim SV Sandhausen am Wochenende war schon fast vorbei, da sorgte die Nachfrage zum Stand der Kaderplanung für die kommende Saison für eine Überraschung. Nachdem Trainer Claus-Dieter Wollitz kurz andeutete, dass es aktuell noch keine Neuzugänge gebe und er am Vortag "etwa acht Stunden mit dem Energie-Kaderplaner" verbracht hatte, ließ der 59-Jährige die Katze aus dem Sack: Torjäger Timmy Thiele spielt auch in der kommenden Spielzeit bei Energie Cottbus.



Der Stürmer hat bislang zwölf Tore in dieser Saison erzielt und sieben weitere vorbereitet. "Er hat einen Vertrag für die dritte und die zweite Liga", erklärte Wollitz. Insgesamt seien es 14 Spieler aus dem aktuellen Kader, die auch für die dritte Liga eine gültige Vereinbarung hätten. Für die 2. Bundesliga seien es elf Profis. "Darüber hinaus stoßen wir bei weiteren Spielern aber an unsere Grenzen. Es wird schwer, die ja durchaus berechtigen Wünsche zu erfüllen", so Wollitz.

Kusic droht längere Sperre

Denn, so der Trainer: "Die Etat-Zahlen werden sich im Vergleich zur aktuellen Saison nicht groß verändern." Zu Wochenbeginn hatte Wollitz angedeutet, dass der Gesamtetat der Lausitzer (inklusive Stadion, Nachwuchs und Geschäftsstelle) bei etwa zehn Millionen Euro liegt. Knapp ein Drittel von dem, was den Top-Mannschaften der Liga zur Verfügung steht.



Dass ein Großteil des aktuellen Kaders einen Vertrag für die neue Saison hat, war die gute Nachricht des Tages. Die schlechte betraf auch das Team. Nachdem Verteidiger Filip Kusic beim 2:2 gegen Hannover 96 II die Rote Karte gesehen hatte, will ihn das DFB-Sportgericht für drei Partien sperren. "Ich konnte es zunächst nicht glauben, als ich davon hörte", sagte Wollitz am Freitag, "denn Kusic trifft seinen Gegenspieler nicht." Geahndet wurde aber die aktive Ausholbewegung in Richtung des gegnerischen Körpers.



Wollitz kündigte an, dass Energie Einspruch einlegen wird, um die Sperre zu reduzieren. Am Sonntag fehlt der Abwehrspieler in jedem Fall. Das trifft auch auf Stürmer Erik Engelhardt zu, der zwar gegen Hannover sein erstes Tor seit seiner Rückkehr erzielte - allerdings kassierte der Angreifer auch seine fünfte Gelbe Karte der Saison.

Druck nach vier sieglosen Spielen

Nach vier sieglosen Partien in Serie steht Cottbus am Sonntag in Sandhausen (Anpfiff 13:30 Uhr) etwas unter Druck. Noch befinden sich die Lausitzer aber auf Rang drei der Tabelle.



Und weil auch Dresden und Saarbrücken zuletzt nicht gewannen, beträgt der Abstand auf Platz eins weiter nur drei Punkte. "Wenn man aus vier Spielen nur einen Punkt holt und trotzdem Dritter ist, zeigt es, dass wir vorher viel richtig gemacht haben. Auch wenn wir in den letzten vier Spielen nicht viel richtig gemacht haben", sagte Wollitz.

Sandhausen im Abstiegskampf angekommen

Eine Sache, die sich am Sonntag in jedem Fall ändern muss, ist das Abwehrverhalten. Jeweils zwei Gegentreffer haben die Rot-Weißen in den letzten vier Begegnungen kassiert. Das ist zu viel für ein Spitzenteam. "Wir müssen wieder dahin kommen, unser Tor mit unserem Leben zu verteidigen. Das geht vorne los und zieht sich in die Abwehrkette. Wir sind als Team gefordert, dass die Null wieder steht", gibt Maximilian Krauß die Richtung vor.



Auch bei Sonntagsgegner Sandhausen ruckelt es heftig. Sogar noch heftiger. Nach elf Spieltagen waren die Kurpfälzer noch Erster und hofften auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Nach dem 2:3 in Mannheim am Mittwoch rutschte der Klub nun auf einen Abstiegsplatz.

