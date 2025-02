Fußball-Bundesliga Vor Spiel gegen Gladbach: Union-Trainer Baumgart will drei Punkte Stand: 14.02.2025 15:43 Uhr

Mit Borussia Mönchengladbach erwartet Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr) eine schwierige Aufgabe. Der Fokus richtet sich auf den brandgefährlichen Mittelstürmer Tim Kleindienst.

Fakten zum Spiel

Union Berlin spielte zuletzt zweimal nacheinander zu null. Ein drittes Spiel ohne Gegentor wäre Vereinsrekord in der 1. Bundesliga

An der Alten Försterei ist Union gegen Borussia M’Gladbach ungeschlagen, in der Bundesliga gab es vier Siege und ein Remis

Mönchengladbach holte sieben Punkte aus den letzten drei Partien

So läuft es bei Borussia Mönchengladbach

Eitel Sonnenschein bei den Fohlen: Mit einem Sieg an der Alten Försterei könnte Borussia Mönchengladbach bereits genauso viele Punkte gesammelt haben wie in der gesamten abgelaufenen Spielzeit, sagt Kevin Schulte, Journalist und Betreiber des Gladbach-Podcasts "Pfostenbruch". Und zwar 34 Zähler, nach nur 22 Spieltagen.



Schulte bringt die stabilisierte Form seiner Herzensmannschaft auf eine Formel: "Häufig gewinnt Borussia die Spiele gegen Mannschaften, die ein bisschen schwächer einzuschätzen sind." Wenn man diese Partien für sich entscheide, dann sehe es in der Tabelle in Anbetracht des engen Bundesliga-Mittelfelds zwangsläufig positiv aus.



Coach Gerardo Seoane verfüge außerdem im Gegensatz zum Vorjahr über einen Kader, der mehr sei als "nur zusammengerupft", sagt Schulte. Angeführt vom Raumdeuter Julian Weigl und Stürmer-Ass Tim Kleindienst schafft das Team es zudem, 1:0-Spielführungen konsequent ins Ziel zu bringen. "Erst zwei Punkte hat man abgegeben nach einer Führung, das war letzte Woche gegen Eintracht Frankfurt", sagt er. 1:1 endete die Partie.

Warum Union-Trainer Steffen Baumgart jetzt langärmlig trägt (vielleicht) Mit seiner Rückkehr zum 1. FC Union Berlin hat Steffen Baumgart auch an seiner Garderobe geschraubt. Und auch wenn er vielleicht gar nicht so wirkt: Der Stilwechsel hat durchaus Methode. Von Ilja Behnisch Mit seiner Rückkehr zum 1. FC Union Berlin hat Steffen Baumgart auch an seiner Garderobe geschraubt. Und auch wenn er vielleicht gar nicht so wirkt: Der Stilwechsel hat durchaus Methode. Von Ilja Behnisch mehr

Auf diese Spieler sollte Union besonders achten

Tim Kleindienst ist für Schulte der Unterschiedsspieler in der Elf von Seoane. Im Sommer vom 1. FC Heidenheim gekommen, hat sich der Mittelstürmer mit 13 Toren und sechs Vorlagen bereits jetzt unverzichtbar gemacht. Entsprechend große Folgen habe es fürs restliche Team, "wenn du Tim Kleindienst aus dem Spiel nimmst oder wenn er nicht spielen kann", so Schulte. Letzteres, einen Ausfall von Kleindienst, gab es in dieser Saison nur einmal: gegen den VfL Wolfsburg, Kleindienst litt unter einem Magen-Darm-Infekt. "Ausgerechnet das Spiel wurde dann 1:5 verloren. Obwohl Borussia eigentlich nach einem frühen Rückstand den Ausgleich mehrfach auf dem Schlappen hatte." Doch es fehlte eben die Angriffswucht von Kleindienst.



Der einst bei Energie Cottbus ausgebildete Stürmer hat in der Bundesliga zuletzt in vier Spielen in Folge Tore erzielt. Mit seinen 13 Saisontreffern ist Kleindienst aktuell der treffsicherste Nationalspieler. In der Luft gilt der 1,94 m große Angreifer als schwer zu verteidigen, gegen Eintracht Frankfurt traf er zum sechsten Mal mit dem Kopf und damit öfter als jeder andere Bundesliga-Profi in dieser Saison.

Das bewegt die Fans

Der Blick vieler Fans richtet sich auf den hoch veranlagten Mittelfeldspieler Florian Neuhaus, der unter Seoane nicht mehr wirklich zum Zug kommt. "Das ist eine Personalie, die total polarisiert", sagt Schulte.



"Die einen sagen, das sei ein Verbrechen am Fußball, wenn du so einen Spieler nicht konsequent einsetzt, auf welcher Position auch immer", so Schulte. "Die anderen sagen, das ist noch einer aus dieser alten, längst vergangenen Zeit, wo noch Max Eberl in Mönchengladbach regiert hat."



Der einstige Überflieger Neuhaus, der zeitweise als einer der besten deutschen Spieler im zentralen Mittelfeld galt, spielte in der laufenden Bundesliga-Saison nur ein Spiel über 90 Minuten, gerade vorige Woche gegen Eintracht Frankfurt. Für manche war er der beste Spieler auf dem Platz.

Durchreisende sind nicht aufzuhalten Im Zweitliga-Spitzenspiel fordert am Sonntag Union Berlin den Spitzenreiter 1. FC Nürnberg. Beide Teams sind schon jetzt erstligareif - und stehen gleichzeitig für einen Umbruch im Frauenfußball-Unterhaus. Von Shea Westhoff Im Zweitliga-Spitzenspiel fordert am Sonntag Union Berlin den Spitzenreiter 1. FC Nürnberg. Beide Teams sind schon jetzt erstligareif - und stehen gleichzeitig für einen Umbruch im Frauenfußball-Unterhaus. Von Shea Westhoff mehr

Das sagen die Trainer

Steffen Baumgart (Union Berlin): "Wir wollen die drei Punkte hier behalten und so wollen wir auch auftreten."



Gerardo Seoane (Borussia M'Gladbach): "Die Berliner bereiten daheim fast allen Mannschaften Schwierigkeiten. Es ist immer eine harte Nuss, dort zu spielen, weil der Gegner meistens sehr kompakt und aggressiv auftritt und mit viel Physis agiert."

So könnte Union spielen

Das befreiende 4:0 seiner Unioner im Kellerduell mit der TSG Hoffenheim ist Vergangenheit. Mit Gegner Borussia Mönchengladbach dürfte eine weit größere Herausforderung auf die Mannschaft von Steffen Baumgart warten. Der gab sich auf der Spieltagspressekonferenz kämpferisch: "Wir wollen die drei Punkte hier behalten und so wollen wir auch auftreten", sagte Baumgart.



Dabei kann er auf die Dienste seines erfolgreichsten Torjägers Benedict Hollerbach setzen, der sich zuletzt in Sinsheim verletzt hatte. "Er steht nicht nur im Kader, sondern, wenn alles normal läuft und er morgen sich gesund meldet mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der Startelf", sagte Baumgart. Einen Startelf-Einsatz der Winter-Verpflichtung Marin Ljubicic schloss Baumgart hingegen aus.



Unions mögliche Startelf: Rönnow - Juranovic, Doekhi, Diogo Leite, Skov - Haberer, R. Khedira - Benes - Skarke, Hollerbach - Prtajin

Plattform für Ferienunterkünfte ist neuer Haupt- und Trikotsponsor des 1. FC Union mehr

Die Prognose

Der Tipp des Gegner-Experten: "Ich kann nicht gegen Borussia tippen, aber man muss sagen, bislang ist es an der Alten Försterei eine absolute Schreckenbilanz", sagt Schulte. Noch keines von fünf Bundesliga-Spielen in Köpenick konnten die Fohlen für sich entscheiden. Sein Tipp: Immerhin ein 1:1-Remis.



Der Redaktionstipp: Union Berlin macht gegen Borussia Mönchengladbach einen Riesen-Satz in Richtung Klassenverbleib und gewinnt 1:0.

Sendung: DER TAG, 14.02.2025, 19 Uhr