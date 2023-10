3:0-Sieg gegen Aachen Volleyballerinnen des SC Potsdam feiern erfolgreichen Heim-Auftakt Stand: 11.10.2023 21:24 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben das erste Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison gewonnen: Vier Tage nach dem Auftaktsieg in Dresden setzte sich der Vizemeister am Mittwochabend gegen die Ladies in Black Aachen souverän mit 3:0 (25:12,25:14,25:8) durch.

SC Potsdam feiert zum Saisonstart klaren Sieg in Dresden mehr

Die Brandenburgerinnen dominierten die Partie von Beginn an und führten im ersten Satz schon nach wenigen Minuten mit 5:0. Auch im zweiten und dritten Abschnitt zog der SCP rasch davon - nach nicht einmal 80 Minuten war das einseitige Spiel vorbei.



Für Potsdam geht es in der Bundesliga am 20. Oktober weiter, dann ist das Team von Cheftrainer Riccardo Boieri im Top-Spiel zu Gast beim SSC Schwerin.

Sendung: rbb24 Inforadio, 11.10.2023, 20:14 Uhr