3:0-Heimerfolg über Düdingen Volleyballerinnen des SC Potsdam erreichen Viertelfinale des Challenge Cup Stand: 12.12.2024 20:50 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben sich für das Viertelfinale im Challenge-Cup qualifiziert.



Gegen den Schweizer Vertreter Volley Düdingen setzten sich die Brandenburgerinnen im Achtelfinale am Donnerstag vor heimischer Kulisse mit 3:0 (25:18, 25:21, 25:19) durch. Da die Potsdamerinnen schon die erste Begegnung beider Mannschaften mit 3:0 gewonnen hatten, stand ihr Weiterkommen im Rückspiel bereits nach der 2:0-Satzführung fest.



Das Viertelfinale führt den Bundesliga-Vierten nun in die Walachei zum dort beheimateten rumänischen Klub CSM Targoviste. Zunächst haben die Potsdamerinnen Heimrecht.

Eine Partie mit freundschaftlichem Charakter

Gegen Düdingen, in der Schweiz lediglich Tabellenneunter, reichte den Potsdamerinnen vor 789 Zuschauern in der MBS-Arena eine durchschnittliche Leistung zum Sieg. Dabei blieben selbst Leistungsträgerinnen wie Danielle Harbin und Eleanor Holthaus unter ihren Möglichkeiten. Eine sehr ordentliche Vorstellung zeigte hingegen Zuspielerin Jenna Ewert.



Nach dem gewonnenen zweiten Satz und der vorzeitigen Entscheidung über den Viertelfinaleinzug trug die Partie eher freundschaftlichen Charakter. Beide Trainer gaben in der Folgezeit den Ersatzspielerinnen die Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln. Am Ende verwandelte Andrea Tisma den zweiten Matchball mit einem Ass.