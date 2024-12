Volleyball Volleyball: SC Potsdam gewinnt klar gegen Tabellenletzten Erfurt Stand: 14.12.2024 20:29 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben in der Bundesliga einen verdienten Sieg gefeiert. Gegen Tabellenschlusslicht Schwarz-Weiß Erfurt gewannen die Brandenburgerinnen am Samstagabend klar mit 3:0 (25:20, 25:18, 27:25).



Der SC Potsdam kam gut ins Spiel und übernahm schnell eine höhere Führung. Zum Ende des ersten Satzes kam der Tabellenletzte zwar noch einmal etwas näher, gefährdet wurde der Vorsprung aber nicht mehr. Die Gastgeber entschieden den ersten Satz mit 25:20 für sich.

Sieg nie gefährdet

Im zweiten Satz zeigte sich ein ähnliches Bild: Die Gastgeberinnen waren die bessere Mannschaft und hielten ihre Führung konstant. Der zweite Durchgang ging mit 25:18 ebenfalls an Potsdam.



Der dritte Satz zwischen dem Tabellenvierten und dem Letzten verlief dann deutlich knapper. Erfurt blieb nun in Schlagdistanz und stemmte sich so gegen die deutliche Pleite. Erfolgreich waren sie damit am Ende trotz einer Satzverlängerung aber nicht. Der letzte Durchgang ging mit 27:25 an die Hausherrinnen.



Für das letzte Spiel vor Weihnachten reisen die Potsdamerinnen am kommenden Samstag zum Tabellenfünften und damit direkten Verfolger, den VfB 91 Suhl.



Sendung: rbb24, 14.12.24. 21:45 Uhr