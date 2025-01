Volleyball Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam verliert hitziges Duell in Wiesbaden Stand: 11.01.2025 21:54 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdams haben in der Bundesliga die nächste Niederlage kassiert. Eine Woche nach der Niederlage im Top-Spiel gegen Stuttgart, mussten sich die Brandenburgerinnen am Samstag nun auch dem fünftplatzierten VC Wiesbaden mit 1:3 (23:25, 23:25, 25:22, 15:25) geschlagen geben.



Damit verliert der SCP auf Rang vier weiter Anschluss an die Spitzengruppe und liegt nun zwei Siege hinter Dresden und Schwerin und drei Siege hinter Stuttgart.

SC Potsdam gewinnt Viertelfinal-Hinspiel gegen Targoviste ohne Satzverlust mehr

Verletzungsschock und aufgebrachter Trainer

Vor 1.314 Zuschauer in der Halle am Platz der deutschen Einheit hatten die Potsdamerinnen von Beginn an Probleme und verloren die ersten beiden Sätze knapp. Zudem wurden sie am Ende des ersten Durchgangs durch eine Verletzung geschwächt: Außenangreiferin Jade Cholet verdrehte sich ohne Fremdeinwirkung das Knie und konnte nicht weiterspielen.



Es entwickelte sich ein intensives und hitziges Duell, in dem sich SCP-Trainer Riccardo Boieri mehrfach emotional und lautstark über Entscheidungen der Offiziellen beschwerte und zwischenzeitlich deshalb sogar die Halle verlassen musste. Sein Team konnte daraufhin ledeglich den dritten Satz für sich entscheiden und musste sich im vierten Durchgang dann deutlich geschlagen geben.

Sendung: rbb24, 11.01.2025, 21:45 Uhr