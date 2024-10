Volleyball-Bundesliga Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam schlägt Aachen zum Saisonauftakt Stand: 02.10.2024 21:45 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam sind erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Das rundum erneuerte Team von Trainer Riccardo Boieri setzte sich am Mittwochabend bei den Ladies in Black Aachen nach zweimaligem Satzrückstand am Ende knapp mit 3:2 (21:25, 25:22, 24:26, 25:21, 15:12) durch.



Danielle Harbin, die als einzige Spielerin aus dem Kader der vergangenen Saison übriggeblieben ist, war mit 17 Punkten überragende Spielerin der Gäste.

Kurzfristiger Neuzugang sofort gefragt

Erst am Spieltag war den Potsdamerinnen von der Volleyball-Bundesliga (VBL) noch die Spielberechtigung für einen weiteren Neuzugang erteilt worden: Die 23 Jahre alte Französin Jade Cholet, zuletzt für AEK Athen aktiv, tauchte dann auch sofort in der Startformation auf. Über weite Strecken bot die 1,82 Meter große Außenangreiferin eine vielversprechende Vorstellung.



Nach zerfahrenem Beginn fingen sich die Potsdamerinnen, setzten sich im zweiten Durchgang mit 17:10 und 21:16 klar ab. Sie mussten aber letztlich noch um den Satzgewinn zittern, weil der Gegner bis auf einen Punkt herankam. Auch der unglücklich verlorene dritte Durchgang brachte den SCP nicht aus dem Rhythmus. Sie kämpften sich in den Tiebreak und bewiesen dort ihre Nervenstärke, nachdem sie zwischenzeitlich auch noch einen 11:7-Vorsprung in diesem Entscheidungssatz durch ein 0:5-Lauf verspielt hatten.

