Volleyball | Bundesliga Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam schlägt Aachen und bleibt oben dran Stand: 04.12.2024 21:05 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben in der Bundesliga am Mittwochabend einen souveränen Heimsieg gefeiert.



Das Team von Chefcoach Riccardo Boieri setzte sich zu Hause gegen die Ladies in Black Aachen mit 3:0 (25:20, 25:15, 25:17) durch. Nur im ersten Satz konnten die Gäste einigermaßen mithalten. Die Sätze zwei und drei dominierten die Damen des SCP nach Belieben. Stärkste Spielerin der Potsdamerinnen war Eleanor Joyce Holthaus mit 14 erzielten Punkten.



In der Tabelle liegen die Brandenburgerinnen nach sieben Siegen in neun Spielen mit insgesamt 16 Punkten auf dem vierten Platz. Schon am Samstag geht es in der Volleyball-Bundesliga weiter; dann sind die Potsdamerinnen beim SSC Palmberg Schwerin zu Gast.

Sendung: rbb24, 04.12.2024, 22 Uhr