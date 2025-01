Volleyball-Bundesliga Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam erleidet Rückschlag gegen Dresden Stand: 25.01.2025 20:29 Uhr

Drei Tage nach dem Einzug ins Europacup-Halbfinale haben die Volleyballerinnen des SC Potsdam in der Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Die Brandenburgerinnen verloren am Samstagabend mit 1:3 beim Dresdner SC und müssen damit um den vierten Tabellenplatz bangen.



Den ersten Satz konnten die SCP-Frauen noch gewinnen, doch nach dem Satzausgleich der Dresdnerinnen verloren die Potsdamerinnen die folgenden beiden Durchgänge jeweils deutlich mit 16:25.



SC Potsdam setzt auf Belastungssteuerung

Bereits vor zehn Tagen hatten es die beiden Mannschaften im Verfolgerduell der Volleyball-Bundesliga miteinander zu tun. Im Heimspiel war das Team von Riccardo Boieri, der eine überraschend junge Formation aufs Feld schickte, allerdings chancenlos und verlor deutlich mit 0:3 (14:25, 17:25, 22:25).



"Die Belastung bleibt in den kommenden Wochen groß. Daher müssen wir von Begegnung zu Begegnung schauen, wie intensiv die jeweiligen Partien waren und ob zum Teil rotiert werden muss", erklärte Geschäftsführer Eugen Benzel.



Diese Spiele stehen an

Bereits am Mittwoch, 29. Januar, geht es für die Potsdamerinnen weiter. Dann empfangen sie den SSC Palmberg Schwerin in der MBS Arena. Spielbeginn ist um 19:00 Uhr. Fürs zweite Spiel der Woche geht es am Samstag, 1. Februar, nach Nordrhein-Westfalen. Dort geht es ab 17:15 Uhr gegen die Ladies in Black Aachen.

