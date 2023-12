Volleyball-Bundesliga Volleyball-Bundesliga: BR Volleys lassen Düren nur kurz hoffen Stand: 30.12.2023 22:39 Uhr

Die BR Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga auch ihr letztes Hinrundenspiel gewonnen. Die Berliner bezwangen am Samstagabend die Powervolleys Düren mit 3:1 (25:15, 25:19, 16:25, 25:22). Damit beenden sie die erste Saisonhälfte als ungeschlagener Tabellenführer.

Nur im dritten Satz schwächeln die BR Volleys

Die ersten beiden Sätze gingen vor 5.327 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle klar an die Hausherren. Mit guten Aufschlägen und überzeugenden Blockaktionen ließen die Berliner den Tabellensechsten aus Düren anfangs gar nicht zur Entfaltung kommen. Doch dann ließ angesichts der Überlegenheit die Konzentration bei den BR Volleys erheblich nach. Der Mannschaft ging die Linie verloren. Düren gewann den dritten Durchgang mit 25:16.



Im vierten Abschnitt knüpften die Gastgeber aber an ihre Form der ersten beiden Durchgänge an. Als der Franzose Timothee Carle Mitte des Satzes mit seinem Punkt für die 16:11-Führung sorgte, waren die Berliner dem Sieg bereits ganz nahe. Doch Düren gab nicht auf, kämpfte und kam noch mal auf 21:22 heran. In der entscheidenden Phase holten dann allerdings Timo Tammemaa und Marek Sotola die Matchbälle für die BR Volleys heraus. Gleich den ersten verwandelte der eingewechselte Cody Kessel durch Anschlagen des gegnerischen Blocks.

Weiter geht es mit dem Derby

Als nächstes steht für die BR Volleys das Berlin-Brandenburg-Derby an. Am Freitag, 5. Januar, empfangen sie um 20 Uhr die Netzhoppers Königs Wusterhausen. Es ist gleichzeitig ein Duell der Gegensätze: Die Gäste aus dem Landkreis Dahme-Spreewald sind Tabellenletzter.

Sendung: rbb24 Inforadio, 30.12.2023, 22:15 Uhr