Volleyball-Bundesliga Volleyball-Bundesliga: BR Volleys erfüllen Pflichtaufgabe gegen den VCO, Netzhoppers verlieren auswärts

Die BR Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga ihre Aufgabe beim Tabellenschlusslicht VC Olympia Berlin erfolgreich gelöst. Der deutsche Rekordmeister bezwang das Nachwuchsteam des Deutschen Volleyball-Verbandes am Sonntag zwar mit 3:0 (25:11, 25:22, 25:21), trat aber nur im ersten Satz wirklich souverän auf. Volleys-Trainer Joel Banks setzte dabei allerdings über die gesamte Distanz fast nur Spieler aus der zweiten Reihe ein.

Vor 550 Zuschauern im Sportforum in Hohenschönhausen bildete bei den Volleys anfangs der Mittelblock um Nehemiah Mote und Matthew Knigge ein fast unüberwindbares Duo. Erleichtert wurde die Abwehrarbeit durch oft nur halbherzig vorgetragene Angriffsversuche des Gegners. Im ersten Satz konnten sich die Gäste nach verhaltenem Beginn von 11:9 deutlich auf 20:9 absetzen.



Doch angesichts ihrer Überlegenheit wurden die BR Volleys fortan nachlässig. Beim Stand von 21:21 im zweiten Durchgang hegte der VCO sogar Hoffnung auf einen Satzgewinn, konnte dann aber nicht mehr nachlegen. Auch im dritten Satz geriet der Favorit zunächst ins Hintertreffen (5:9), riss dann aber die Spielkontrolle wieder an sich. Der Belgier Simon Plaskie verwandelte schließlich den zweiten Matchball durch Anschlagen des gegnerischen Blocks.

Netzhoppers unterliegen in Herrsching

Bereits am Freitag hatten die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen hingegen eine Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Bei den Volleys Herrsching verloren die Brandenburger nach großem Kampf mit 1:3 (23:25, 19:25, 27:25, 23:25).



Nach 0:2-Satzrückstand bewiesen die Brandenburger im dritten Durchgang Moral, wehrten zwei Matchbälle der Gastgeber ab und konnten am Ende den Satzgewinn bejubeln. Auch den vierten Abschnitt hielten die Gäste lange offen, für den Tiebreak reichte es aber nicht mehr.



Am nächsten Samstag empfangen die Netzhoppers dann in der heimischen Paul-Dinter-Halle die BR Volleys.

