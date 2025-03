Handball-Bundesliga VfL Potsdam verpasst nächstes Ausrufezeichen im Abstiegskampf Stand: 22.03.2025 20:59 Uhr

Der 1. VfL Potsdam hat nach dem ersten Sieg in der Handball-Bundesliga den ersten Auswärtserfolg verpasst. Im Aufsteigerduell bei Bietigheim-Bissingen verlor die Mannschaft von Trainer Emir Kutargic mit 28:30 (14:12). In der nicht ganz ausverkauften Egetrans-Arena waren Maxim Orlov mit sieben Treffern und Max Günther (5) die erfolgreichsten Potsdamer Torschützen.

Potsdam gibt Führung aus der Hand

Potsdam erwischte einen guten Start und führte nach acht Minuten mit 5:1, nach 13 Minuten gar mit 8:2. Die Brandenburger nutzten dabei vor allem die vielen technischen Fehler der Gastgeber aus und standen sicher in der Abwehr. Doch die Gastgeber fingen sich und konnten mit dem Halbzeitpfiff auf 12:14 verkürzen.



In der 36. Minute glich Bietigheim zum 16:16 aus, zwei Minuten später gab es die erste Führung der Gastgeber zum 17:16. Potsdam fehlte die Leichtigkeit der ersten Halbzeit. Doch die Gäste kamen wieder ins Spiel und glichen in der 49. Minute zum 22:22 aus, ehe Bietigheim dann innerhalb von zwei Minuten auf einen Drei-Tore-Vorsprung wieder davonzog und den ersten Heimsieg in dieser Spielzeit sicherstellte.

