Verletzungssorgen wachsen weiter Verletzungssorgen von Hertha BSC wachsen: Leistner und Karbownik fallen aus

Verletzungssorgen von Hertha BSC wachsen: Leistner und Karbownik fallen aus

Für die Fußballer von Hertha BSC beginnt die neue Woche mit einer schlechten Nachricht: Wie der Zweitligist am Montagnachmittag bekanntgab, muss er verletzungsbedingt vorerst auf Kapitän Toni Leistner und Michał Karbownik verzichten. Somit erweitert sich die Berliner Liste verletzter Leistungsträger einmal mehr.

Lange Verletztenliste wird noch länger

Laut einer Mitteilung auf den vereinseigenen Kanälen hat sich Innenverteidiger Leistner bei der Niederlage gegen den 1. FC Köln ein Muskelverletzung zugezogen. Herthas Kapitän war am Samstag bereits in der 52. Minute und augenscheinlich mit Schmerzen im rechten Oberschenkel ausgewechselt worden. Auch Karbownik hatte in der Partie gegen den Effzeh nicht komplett bis zum Ende auf dem Rasen gestanden. Nachdem er in der 67. Minute ausgewechselt worden war, wurde bei ihm mittlerweile eine Sprunggelenksverletzung diagnostiziert.



Zur genauen Natur der beiden Verletzungen oder der voraussichtlichen Ausfallzeit des Duos machte Hertha am Montag keine Angaben. Fest steht hingegen, dass der Mannschaft von Trainer Cristian Fiel nach den Ausfällen von Fabian Reese, John Brooks und Linus Gechter nun weitere Leistungsträger bzw. eingeplante Rotationsspieler fehlen. Hinzu kommt, dass zuletzt auch Diego Demme und Jeremy Dudziak nicht zur Verfügung standen und mit Marton Dardai ein weiterer Defensivakteur für das Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 am kommenden Samstag (13 Uhr) mit einer Gelb-Sperre ausfällt.



Besonders bitter ist die Verletzung für Karbownik: Der 23-jährige Pole fällt bereits zum zweiten Mal in dieser Saison verletzungsbedingt aus. Zwischen Ende September und Anfang Oktober fehlte er Hertha drei Spiele lang – ebenfalls mit einer Sprunggelenksverletzung.

