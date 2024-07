Verletzung im Testspiel Verletzung im Testspiel: Herthas Fabian Reese verpasst Trainingslager in Österreich Stand: 17.07.2024 14:34 Uhr

Herthas Flügelspieler und absoluter Leistungsträger Fabian Reese wird das Team nicht mit ins Trainingslager nach Österreich begleiten. Wie der Zweitligist am Mittwoch auf X mitteilte, hat sich der 26-Jährige im Testspiel gegen den FC Energie Cottbus eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und würde dadurch bis auf Weiteres ausfallen.

Energie Cottbus und Hertha BSC trennen sich durch Last-Minute-Ausgleich mit 2:2 Energie Cottbus und Hertha BSC trennen sich im Testspiel mit 2:2. Die Berliner waren lange das dominante Team und führten mit 2:0, doch Cottbus gab sich nicht auf und kam zurück. Herthas Leistungsträger Fabian Reese musste verletzt ausgewechselt werden.mehr

Ausfalldauer unklar

Bei dem Vorbereitungsmatch in der Lausitz war Reese in der 17. Minute am linken Flügel vom Cottbuser Verteidiger Filip Kusic gefoult worden und daraufhin mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen geblieben. Nach kurzer Behandlungspause kam er noch einmal zurück aufs Feld, musste dieses aber wenig später humpelnd und sichtlich deprimiert verlassen.



Zur Schwere der Verletzung und der prognostizierten Dauer des Ausfalls machte der Verein keine Angaben. Zuletzt war immer wieder auch über einen Abgang des Hertha-Stars aus der Hauptstadt spekuliert worden.



Hertha reist am Donnerstag ins Trainingslager am Walchsee in Tirol, wo das Team von Trainer Cristian Fiél neun Tage lang fit für den Saisonstart am 3. August gegen den SC Paderborn gemacht werden soll.

Sendung: rbb24 Inforadio, 17.07.2024, 15:15 Uhr