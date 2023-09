Fußball-Bundesliga Union will gegen Leipzig eine surreale Woche krönen Stand: 01.09.2023 17:07 Uhr

Tabellenführung, Real Madrid, Bonucci. Derzeit passt alles bei Union Berlin. Am Sonntag geht es in der Bundesliga gegen RB Leipzig, ebenfalls Teilnehmer der Königsklasse. Ein erster Härtetest für das Team von Urs Fischer. Von Shea Westhoff

Fünf Fakten zum Spiel

Union gegen Leipzig ist das erste Spiel in dieser Saison, in dem zwei Teilnehmer der Champions League aufeinandertreffen

Union gewann die letzten fünf Begegnungen gegen Leipzig jeweils mit 2:1

Union und Leipzig waren in dieser Spielzeit bereits je dreimal nach Standards erfolgreich

Beim 4:1-Sieg in Darmstadt gewann Union erstmals in der Bundesliga trotz Unterzahl (zuvor vier Remis und sechs Niederlagen)

Die bisherigen vier Kopfballtore des Unioners Kevin Behrens sind die meisten, die je ein Bundesliga-Spieler nach zwei Spieltagen erzielt hat

Der Gegner-Check

So läuft es sportlich bei RB Leipzig



Ist der ambitionierte Fußballklub aus Leipzig seit dem 5:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart wieder in der Spur? Angetrieben von Dani Olmo und Xavi Simons reichte der Mannschaft ein stürmischer zweiter Durchgang, um das aufmüpfige Gästeteam aus dem Schwabenland in die Schranken zu weisen. Zur Pause hatte das Team von Marco Rose noch mit 0:1 zurückgelegen.



Und so zeigten sich innerhalb einer Partie die beiden Gesichter von RB Leipzig: Das offensiv berauschende Team, das sich als ärgster Bayern-Jäger etablieren will und eben jene Bayern im Supercup bereits durch ein denkwürdiges 3:0 unterwerfen konnte. Aber auch eine Mannschaft, die offensiv hilflos agiert, sobald der Gegner eine klare Spielidee verfolgt. Schon bei der 2:3-Niederlage zum Bundesliga-Auftakt kamen disziplinierte Leverkusener den Leipziger Angriffsbemühungen immer wieder zuvor.



Die Frage ist: Welches Gesicht zeigt Leipzig bei Union Berlin? Das Team um Kapitän Willi Orban habe gegen Stuttgart "durchblicken lassen, wozu diese Mannschaft in der Lage ist", sagt Perry Bräutigam, Klubbotschafter von RB. Die Mannschaft werde sich weiter festigen. "Wir schauen jetzt, dass die Startphase gelingt und werden dann von Spieltag zu Spieltag denken."

Union Berlin trifft in der Champions League auf Neapel, Real Madrid und Sporting Braga Zum ersten Mal in der Champions League und gleich das Traumlos: Union Berlin trifft in der Gruppenphase auf Real Madrid, dazu auf den italienischen Meister SSC Neapel sowie auf den portugiesischen Klub Braga, den die Unioner bereits kennen.mehr

Das bewegt die Fans



Das große Thema bei allen, die es mit RB halten (940 Mitglieder, Stand 02/2023), war in dieser Woche wie auch bei den Köpenickern die Auslosung der Vorrunde der Champions League. Dort kann sich der Klub zwar berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in die K.o.-Phase machen durch die machbaren zugelosten Kontrahenten Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern. Allerdings trifft Leipzig mit Manchester City auch auf den Vorjahressieger der Königsklasse, der den Leipzigern im Frühjahr im Achtelfinal-Rückspiel sieben Tore einschenkte, fünf davon erzielt durch Erling Haaland.

Auf diesen Spieler muss Union achten



Perry Bräutigam will sich nicht festlegen auf einzelne Spieler. "Wir werden als gut vorbereitetes Team nach Berlin reisen und Union das Spiel so herausfordernd wie möglich machen. Wir werden als Mannschaft auftreten." Und auch wenn das wie eine Floskel klingt, war es tatsächlich bemerkenswert, wie sich beim 5:1-Erfolg gegen Stuttgart fünf verschiedene Spieler in die Torschützenliste eintrugen (Henrichs, Olmo, Openda, Kampl, Simons).



Trotzdem erscheint Dani Olmo aktuell als der Spieler, auf den es ankommt. Seinen unwiderstehlichen Antritt auf der offensiven Außenbahn paart er in dieser Spielzeit mit einem eiskalten Abschluss. Im Supercup traf er dreimal gegen den FC Bayern München.

Habemus Bonucci Dass Union Berlin mit Robin Gosens einen aktuellen, deutschen Nationalspieler holte, war schon allerhand. Die Verpflichtung Leonardo Bonuccis allerdings ist noch sensationeller. Auch, weil die Bundesliga nun vielleicht nach Knoblauch riecht. Von Ilja Behnischmehr

Die Stimmen der Trainer

Urs Fischer:

"Es hat mit dem neuen Personal zu tun, dass sie so gut sind", sagte Urs Fischer über den anstehenden Gegner, vor allem mit Blick auf den von Paris St. Germain ausgeliehenen Offensivspieler Xavi Simons und den von RC Lens gekommenen Belgier Lois Openda. "Die Automatismen funktionieren schon sehr gut. Für mich ist es eine Top-4-Mannschaft."

Marco Rose:

Rose zeigt sich voller Respekt den Berlinern gegenüber. Diese verfügten über einen "guten Trainer, eine klare Idee" und verfolgten eine "sehr, sehr gute" Kaderplanung. "Hinzu kommt sicher, dass auch bei Union Berlin nicht mit Schrippen, Stullen oder Buletten bezahlt wird, sondern auch dort eine stetige Entwicklung stattfindet."

So könnte Union Berlin spielen

Spielt Zugang Leonardo Bonucci schon am Sonntag? Oder gibt Urs Fischer ihm Zeit, die Mannschaft kennen zu lernen? Am Freitag sagte der Trainer, dass es "möglich" sei, dass der Italiener "im Kader ist". Bonucci trainierte bereits mit der Mannschaft. Abhängig ist sein Einsatz möglicherweise auch von der Genesung Danilo Doekhis, der sich gegen Darmstadt am Jochbein verletzte. Urs Fischer ist jedenfalls schon jetzt begeistert: "Er kann das Spiel lesen, er schaut voraus", lobte der Schweizer.

Das sind Unions Gegner in der Champions League Mit Real Madrid, der SSC Napoli und Sporting Braga hat der 1. FC Union eine Traumgruppe in der Champions League gezogen. Die Fans erwarten zwei der fußballverrücktesten Städte Europas und das schönste Stadion im Wettbewerb. Von Till Oppermannmehr

Nicht zum Einsatz kommen wird Brenden Aaronson, der in Darmstadt mit Gelb-Rot vom Platz flog. Viele Alternativen stehen Fischer aufgrund einer längeren Verletztenliste nicht zur Verfügung. Möglich, dass er den US-Amerikaner mit Lucas Tousart defensiver ersetzt.



Unions mögliche Startelf: Rönnow - Diogo Leite, Knoche, Bonucci – Gosens, Kral, Juranovic – Tousart, Laidouni – Fofana, Behrens

Die Prognose

Union steht vor seiner schwierigsten Prüfung in der noch jungen Saison. Die Mannschaft, die in den ersten beiden Spielen ungewohnt offensiv auftrat, wird sich in Leipzig vermutlich auf das defensive Kerngeschäft konzentrieren müssen.



Der Redaktionstipp: 2:2

Sendung: rbb24 Inforadio, 01.09.2023, 17:15 Uhr